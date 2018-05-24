Трамп плюнул Ким Чен Ыну в лицо

Президент США Дональд Трамп – тот еще шоумен. Распиаренную кем только можно встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, американский лидер решил отменить. Причем сделал это в тот самый момент, когда Северная Корея, поверив в дружелюбные сказки Вашингтона, взорвала свой ядерный полигон.



Об отмене встречи Трамп уведомил Кима в письме. Об этом говорится в официальном аккаунте вашингтонской администрации в социальной сети Twitter. Свое решение американский лидер объяснил враждебными заявлениями Северной Кореи, пишет НСН.

Тем не менее президент США заявил, что готов в будущем вести переговоры с КНДР. Он поблагодарил Пхеньян за освобождение трех американских граждан корейского происхождения, осужденных в Северной Корее за шпионаж. В Соединенные Штаты их привез госсекретарь Майк Помпео, который до этого встречался с Ким Чен Ыном.

В общем и целом, ожидаемая перезагрузка в отношениях между двумя странами не состоялась. Трамп, по всей видимости, и не собирался встречаться с Кимом, а банально его обманул, получив то, что нужно: американские граждане возвращены на родину, ядерного полигона у КНДР больше нет.

Произошедшее является очередным доказательством того, что верить вашингтонской администрации себе дороже. Подобное произошло в начале мая, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. Причем этот шаг не поддержали даже европейские союзники Вашингтона.

BREAKING: President Trump cancels summit with Kim Jong Un. pic.twitter.com/5zyAwuUwEk — NBC News (@NBCNews) 24 мая 2018 г.

Напомним, Дональд Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня. "Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", – пафосно объявил в своем Twitter американский лидер. Глава Северной Кореи подтвердил, что встреча действительно планируется. По его словам, она станет "историческим шагом" для достижения мира на Корейском полуострове.

Для доказательств своих намерений по эскалации напряженности между двумя странами КНДР в четверг, 23 мая, взорвала ядерный полигон Пхунгери. Были уничтожены все три действовавшие шахты и наземные постройки. В Пхеньяне заявили, что делают это, чтобы продемонстрировать стремление к ядерному разоружению.