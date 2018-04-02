Трамп после поражения молит о встрече с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора по телефону попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, беседа между двумя лидерами состоялась 20 марта.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", – сказал чиновник. Он отметил, что во время беседы с Путиным Трамп предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в первой половине года такие контакты между главами государств вряд ли возможны. Разговор между Путиным и Трампом помощник президента назвал "конструктивным", подчеркнув, что были затронуты многие важные темы двусторонних отношений.

Позже, однако, между двумя странами произошел очередной "сбой", заметил Ушаков. Чиновник имел в виду взаимную высылку дипломатов из-за ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. После этого, уточнил Ушаков, вопрос встречи между президентом России и главой Белого дома не затрагивался.

Обсуждение возможной встречи проходило на фоне неприятного для США развития ситуации в Индии. Одна из крупнейших азиатских стран дала американцам от ворот поворот, предпочтя закупать истребители и другую военную технику у России. По данным китайского информационно-аналитического портала Eastday.com, Москве удалось переиграть Вашингтон на местном рынке вооружений.

По имеющимся сведениям, Россия каждый год продает Индии оружия на сумму четыре-пять миллиардов долларов. Это превышает стоимость американо-индийских контрактов.

С момента инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого года президенты России и США встречались дважды. Первый раз это произошло на июльском саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Лидеры обсудили основные проблемы во взаимоотношениях двух стран, в том числе украинский и сирийский кризисы.





Второй раз Трамп и Путин увиделись на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнам. Президенту России и главе Белого дома удалось провести короткую беседу "на ногах". Хозяин Белого дома сам подошел к российскому лидеру. Позже главы государств одобрили совместное заявление по Сирии. После этого политики не встречались, однако дважды общались по телефону.