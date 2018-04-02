Трамп после поражения молит о встрече с Путиным
"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", – сказал чиновник. Он отметил, что во время беседы с Путиным Трамп предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.
Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в первой половине года такие контакты между главами государств вряд ли возможны. Разговор между Путиным и Трампом помощник президента назвал "конструктивным", подчеркнув, что были затронуты многие важные темы двусторонних отношений.
Позже, однако, между двумя странами произошел очередной "сбой", заметил Ушаков. Чиновник имел в виду взаимную высылку дипломатов из-за ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. После этого, уточнил Ушаков, вопрос встречи между президентом России и главой Белого дома не затрагивался.
Обсуждение возможной встречи проходило на фоне неприятного для США развития ситуации в Индии. Одна из крупнейших азиатских стран дала американцам от ворот поворот, предпочтя закупать истребители и другую военную технику у России. По данным китайского информационно-аналитического портала Eastday.com, Москве удалось переиграть Вашингтон на местном рынке вооружений.
По имеющимся сведениям, Россия каждый год продает Индии оружия на сумму четыре-пять миллиардов долларов. Это превышает стоимость американо-индийских контрактов.
С момента инаугурации Дональда Трампа в январе прошлого года президенты России и США встречались дважды. Первый раз это произошло на июльском саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Лидеры обсудили основные проблемы во взаимоотношениях двух стран, в том числе украинский и сирийский кризисы.
Второй раз Трамп и Путин увиделись на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнам. Президенту России и главе Белого дома удалось провести короткую беседу "на ногах". Хозяин Белого дома сам подошел к российскому лидеру. Позже главы государств одобрили совместное заявление по Сирии. После этого политики не встречались, однако дважды общались по телефону.
Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили pic.twitter.com/IEAUUcikHU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.
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