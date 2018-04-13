Хам Порошенко решился "тыкать" Путину

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Пятница 13 апреля
Лента новостей
22:17
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:40
Красавица Навка заработала в разы больше мужа
21:26
Завравшиеся в деле Скрипаля британцы договорились до нелепостей
21:22
Депутаты не скупятся на благотворительность
21:15
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:38
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
20:06
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
19:52
Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
19:52
Собянин взял домой питомца из приюта для собак
19:39
В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского
19:27
В аварии под Вологдой погибли семь человек
19:06
Волочкова показала грудь униженному Кизякову
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:04
Россиян тошнит от лобызаний Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:56
Известный актер разбился в жуткой аварии
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
17:02
Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал
16:52
Бузова пережила жестокое унижение
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:28
Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:12
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:58
Инфекция Табакова убивает Миткову
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
08:00
Ситуация в Сирии. Online
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:16
Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
18:30
Медведева заставила говорить о своей свадьбе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Политика

Хам Порошенко решился "тыкать" Путину

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Невозможность ввести миротворцев в Донбасс и на границу с Россией по варианту Киева заставляет сильно нервничать украинского президента. Порошенко выступил в телешоу с гневным обращением к президенту России, называя Владимира Путина на "ты".
прочитано 22411 раз

Петр Порошенко уверен, что российский президент может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе. По мнению украинского лидера, это очень легко: Москве надо всего лишь прекратить налагать вето на подготовленные Киевом резолюции в Совбезе ООН и позволить ввести на юго-восток Украины миротворцев – но по украинской схеме.

ПО ТЕМЕ

Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Капитулянт Порошенко шантажирует Россию

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

При этом Порошенко так возбудился, что стал "тыкать" российскому президенту. "На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность... за развертывание войны и агрессии против нашего государства", – заявил украинский президент.

По словам Порошенко, уже более 40 стран готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе. В их числе Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки", сообщает пресс-служба украинского президента.

Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН – "как только Россия примет позицию всего мира". Порошенко уверен, что его проект поддержат "многие члены Совета Безопасности".

Ранее некоторые украинские блогеры писали о встрече с Порошенко, на которой тот поделился "секретным планом". Если примут украинскую схему, то сначала миротворцы ООН заходят и перекрывают границу с Россией на всей ее протяженности. Далее, по данным информаторов, туда зайдут ВСУ и "зачистят Донбасс".

Автор: Андрей Евлампиев13 апреля 2018, 21:03

Политика

Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Раскрыт коварный план США в Сирии
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме

Актер не имеет ничего против однополых отношений
Шоу-бизнес

Убитая горем Поплавская сделала важное заявление

Популярная актриса обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Балерина разозлила неуместным нарядом
Шоу-бизнес

Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером

Поклонники жестко осадили блондинку в шоколаде

Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина

Фоторепортажи

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru