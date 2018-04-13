Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко отказываются слушать в Европе. Во время недавней телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй лидер Незалежной пытался убедить ее в необходимости нанесения ракетных ударов по Сирии. Однако на "важное" мнение Порошенко в Лондоне плевали с высокой колокольни.

Как следует из сообщения на сайте правительства Соединенного Королевства, Терезу Мэй пылкие заявления Петра Порошенко о борьбе с "российской агрессией" совсем не впечатлили. Глава британского кабмина постаралась перевести разговор к темам, которые ближе и понятнее для слабой в военном, политическом и экономическом отношении Украины.

Она поблагодарила главу Незалежной за поддержку позиции Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также за высылку 13 российских дипломатов. По ее словам, этот шаг говорит о "мощной солидарности" Киева с Лондоном.

Премьер-министр Соединенного Королевства в очередной раз обвинила Россию в происшествии в Солсбери. Она заявила, что Москва якобы пренебрегает "незыблемыми правилами" международной безопасности.

На том и разошлись. Мэй снова бросила камень в огород России, а заодно унизила вдруг решившего давать советы Лондону Порошенко. А тот опять убедил общественность, что с ним еще разговаривают в Европе. Правда, все с меньшим желанием.





Напомним, что ситуация вокруг Сирии резко обострилась в конце прошлой недели. Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против боевиков в Думе – пригороде сирийской столицы.

После этого американцы начали стягивать в Восточное Средиземноморье ударную группу. Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал Россию готовиться к предстоящей ракетной атаке, а чуть позже заявил о необходимости переговоров.

Изъявили желание присоединиться к американской авантюре и некоторые европейские союзники Вашингтона. Например, бомбить арабскую республику собрался президент Франции Эммануэль Макрон.

А вот премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заняла весьма неоднозначную позицию. Сначала она заявила о поддержке Вашингтона, но затем дала заднюю, сообщив, что наносить удары по Сирии Лондон не собирается. Впрочем, вскоре Мэй вновь изменила мнение.