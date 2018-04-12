Капитулянт Порошенко шантажирует Россию

Решение Киева о выходе из СНГ – всего лишь шантаж. Президент Порошенко набивает себе цену в противостоянии с Россией, полагают эксперты.

Решение украинских властей о выходе страны из СНГ – это элемент шантажа по отношению к России, полагает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. Он напомнил, что в цепочке последних событий была и развязанная Киевом очередная газовая война.

"Порошенко необходимы постоянно действия антироссийского характера. Соответственно, ослабление СНГ – один из ключевых моментов, так как СНГ был преемником СССР. Я думаю, что для того, чтобы выйти из СНГ, должна быть встреча глав всех стран и принято решение", – сказал Федоров в интервью РИА Новости.

Выйти из СНГ Украине будет не так-то просто. Сначала Верховной раде нужно будет ратифицировать устав Содружества, чего она до сих пор не сделала. "Украина была единственной страной, которая не ратифицировала устав СНГ в парламенте. Так что выходить-то и неоткуда", – отметил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру по официальному выходу страны из СНГ. Также кабмин по распоряжению главы государства должен приостановить в одностороннем порядке ряд положений договора о дружбе с Россией. Интересно, что в пресс-службе исполнительного комитета СНГ эту информацию не подтвердили.

Тем временем на Украине ищут замену самому Порошенко. Народный депутат Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить действующего президента и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы".

Кстати, сам Вакарчук неделю назад сделал громкое политическое заявление, раскрыв своим согражданам секрет, как вернуть Крым. Для этого, по мнению музыканта, надо работать, работать и еще раз работать, как завещал когда-то канцлер Германии Конрад Аденауэр.