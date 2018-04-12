Переменчивая Мэй поставила подножку Путину

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла сторону США в сирийском вопросе. Она приказала подводным лодкам ВМС страны войти в зону ракетного поражения Сирии.

Удары по Сирии могут быть нанесены уже 12 апреля. Мэй созвала министров на экстренное заседание кабмина.

Сейчас бомбардировщики уже на военной базе Акротири на Кипре. "Истребители Panavia Tornado находятся на взлетной полосе. Мы готовы", – цитирует источник в британском правительстве сайт "Комсомольская правда". При этом уточняется, что в случае необходимости к силовой операции могут присоединиться эсминец королевского флота HMS Duncan, а также эскадренный миноносец Type 45 Destroyer, передает "Газета.Ru.

"Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима Асада без предварительного согласия парламента", – приводит слова собственного источника BBC. По словам собеседника телеканала, премьер Великобритании хочет предотвратить повторение предполагаемой химатаки, которая якобы произошла в сирийском городе Дума.

В свою очередь пресс-секретарь Терезы Мэй отказался комментировать сообщения о ее решении в отношении Сирии, сообщает Reuters. Примечательно, что еще 11 апреля премьер-министр отказывалась принимать участие в "быстром возмездии" против Дамаска, потребовав у Вашингтона больше доказательств.

Напомним, что исход сложившейся ситуации зависит от решения президента США Дональда Трампа. В ближайшее время американский лидер должен определиться относительно своих действий в регионе.