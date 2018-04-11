Почему Мэй воткнула нож в спину Трампу в сражении с Путиным

Сообщения об отказе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нанести совместный с США удар по Сирии прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко. Он пояснил, почему Тереза Мэй подставила американского президента Дональда Трампа.

По мнению эксперта, авторитет Великобритании из-за дела Скрипаля подорван. Теперь властям страны приходится оправдываться.

"Они уже достаточно сильно обожглись на этом нервно-паралитическом газе, который якобы применялся в Солсбери. Да, там солировала Британия, но чувствовалось очень сильное суфлирование со стороны США", – цитирует Оленченко RT. Он полагает, что Великобританию пригласили принять участие в каких-то действиях против Сирии, и она через газету The Times дает США понять, что "уже хватит солидаризации Британии со Штатами".

Оленченко обратил внимание на то, что информацию из американского издания можно воспринимать как упрек Туманному Альбиону и нежелание сотрудничать с США. Причина "подставы" – втягивание Великобритании в аферу с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Англичане говорят, что в ситуации по Сирии они воздержатся", – резюмировал эксперт.

Сообщалось, что Терезе Мэй необходимы доказательства применения химического оружия для принятия дальнейших мер. 10 апреля Госдеп США обвинил Россию в том, что она якобы потворствует сирийским войскам в проведении ряда химатак на мирные кварталы города Думы. В Москве это назвали бредом и очередной провокацией американской администрации.