Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Среда 11 апреля
Лента новостей
22:04
Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
22:00
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
21:47
У Трампа нашли серьезное расстройство психики
21:34
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
21:20
Когда россиянам ждать полного обрушения рубля
21:07
От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
20:58
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
20:34
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
20:34
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
20:15
Таран самосвалом девяти иномарок попал на видео
19:49
Опухшую Волочкову подняли на смех из-за фото в покрывале
19:35
Молодоженов заковали в наручники на свадьбе (видео)
19:32
В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России
18:47
Любовница обвинила попа из "Дома-2" в сумасшествии после съемок порно
18:32
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
18:05
Собчак распекли за поедание черной икры ложками
17:57
В России обнаружили скрытую эпидемию
17:38
Украинским судам перекроют проход через Керченский пролив
17:31
Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике
17:27
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
16:36
В небе над США заметили "самолет Судного дня"
16:27
Звезда "Битвы экстрасенсов" ошарашила признанием о Шепелеве
16:26
Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга
16:13
Россиян научили выживать в ядерной войне
15:57
На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад
15:51
В Москве пьяный охотник обстрелял детскую площадку из ружья
15:37
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
15:35
Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку
15:35
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
15:34
"Росатом" повысит устойчивость космических спутников
15:28
В Таиланде погиб турист из России
15:22
Американский астронавт шокировал правдой об НЛО
15:10
19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
15:03
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
14:55
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
14:35
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
14:30
Сергей Лазарев откровенно о своем диагнозе: Все пропало
14:21
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
14:19
Медведев отчитался о работе правительства
14:18
Обнаглевшие хозяева гостиницы вытолкали Самбурскую в шею
14:16
Перепуганные россияне опустошили обменники
13:58
Почему России наплевать на санкции
13:41
У маленьких детей Пугачевой нашелся другой отец
13:40
Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира
13:37
Секс-робот для женщин в постели лучше мужчин
13:22
Почему болят колени
13:20
Расслоение в обществе неизбежно
13:11
Кремль успокоил паникующих из-за курса рубля россиян
13:05
Побег Скрипаль из больницы попал на видео
13:01
Как меняются цены на московскую недвижимость
12:54
В мистической смерти Волчковой виновато проклятие
12:39
Изменившаяся Надежда Бабкина стала похожа на Борю Моисеева
12:35
В Подмосковье школьник сорвался с крыши
12:30
Lexus GX 460: лучший друг для больших приключений
12:21
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
12:08
Избраннице принца Гарри нашли нового жениха
12:03
Шепелев взбесился из-за вопроса о семейных тяжбах
12:01
Пожираемая болезнью Началова показала опухоли и дряблую кожу
11:57
Почему поручни движутся быстрее ступеней эскалатора
11:38
В Алжире рухнул самолет: около 200 погибших
11:26
Участница шоу оторвала себе нос в прямом эфире (видео)
11:22
К чему снится кольцо
11:12
"ЕР" перезапустила сайт предварительного голосования
11:12
Ургант поглумился над коварством Цымбалюк-Романовской
11:00
Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске
10:43
С концерта Дубцовой срочно эвакуировали зрителей
10:38
Рубль пробил дно: слабая валюта обновила рекорд
10:30
В Москве пройдет концерт в полной темноте
10:19
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
09:54
Полицейский работал проституткой на больничном
09:52
Знаменитый ведущий принял роды у жены в подъезде
09:46
Рублю дали второй шанс после обвала
09:42
В Москве загорелось общежитие
09:40
Ковальчук рассекретила имя дочери от Чумакова
09:30
Болтливую Скрипаль спрятали на военной базе
09:12
Лобода обнажилась для журнала и дала откровенное интервью
08:41
Известная певица умерла от рака
08:37
Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности
08:31
Смерть после болезни: Киркоров рассказал о страшном горе
08:28
Список погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске
08:14
Вертолет Ми-8 рухнул на улицу в Хабаровске: все погибли (видео)
08:11
На юго-западе Москвы самосвал протаранил девять иномарок
08:06
Владелец магазинов OBI пропал в Альпах
22:53
В Госдуме прошел предпремьерный показ фильма "Собибор"
21:56
Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко
21:53
Умершую в нищете Кустинскую прилюдно облили грязью
21:50
Доллар по 63: когда закончится паника в России
21:34
В Москве загорелся склад
21:26
Слабый рубль взорвал цены на бытовую технику
21:11
Она тебя сожрет: Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой
21:09
О чем перед смертью успела сказать Волчкова
20:59
Хитрый Трамп готовит ловушку для Меркель
20:48
Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой
20:37
Украина арестовала второе российское судно
20:34
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская
20:20
На юго-западе Москвы загорелись строительные леса
20:03
Apple блокирует отремонтированные iPhone
20:00
Развратник Панин попал впросак после интимной фотосессии
19:38
Садальский проехался катком по опозоренному Тулееву
19:30
США перебрасывают к берегам Сирии ударную группу с авианосцем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Инфицированная Рапунцель находится при смерти
Политика

Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся за последние несколько дней международной обстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может не вызывать беспокойство.

Продолжение: Что взять с собой в бомбоубежище

прочитано 11095 раз

Глава государства выразил надежду, что "здравый смысл в конце концов возобладает". "И международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", - заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.

ПО ТЕМЕ

США нанесут ракетный удар по Крыму

Обезумевший Трамп пригрозил ракетами Путину

Агрессивный Трамп испугался собственного безумия

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Слова Владимира Путина была произнесены спустя несколько часов после появления очередного искрометного твита за авторством президента США Дональда Трампа. В среду, 11 апреля, американский лидер объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Не то чтобы это было откровением (об  подготовке агрессии против арабской республике говорят уже несколько дней), но на этот раз глава Белого дома был особенно резок. По его словам, на Сирию посыпятся "хорошие, умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома в Twitter.

Он еще раз назвал сирийского лидера Башара Асада животным и заявил, что Москва не должна его поддерживать. Очевидно, что месседж главы Белого дома направлен прежде всего российскому руководству. Как союзник Москва будет обязана защитить Дамаск.


Позже Трамп опубликовал новый твит, но уже в примирительном тоне. "Может, остановим гонку вооружений?" – написал он. По его словам, США нужны России, чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать вместе. Пользователи Сети уже высмеяли американского лидера за столь ярко выраженный "плюрализм мнений" в голове.


Сообщения американского лидера прокомментировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Москва не является участником Twitter-дипломатии, заявил он, добавив, что Кремль заинтересован в серьезном подходе к ситуацию. "По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в минувшую субботу Соединенные Штаты обвинили сирийское правительство в химической атаке в Думе, пригороде Дамаска. Госдепартамент США возложил ответственность за случившееся на Россию, которая якобы потворствует "агрессивному сирийскому режиму". Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.

В настоящее время США продолжает сосредотачивать ударные силы в непосредственной близости от Сирии. По некоторым сообщениям, в Вашингтоне рассматривают возможность долговременной – на протяжении нескольких дней – атаки на арабскую республику. Кроме Соединенных Штатов, в агрессии против Дамаска намерены участвовать Франция, Израиль и Саудовская Аравия.

Великобритания от столь сомнительного мероприятия пока уклоняется. По словам премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, Лондону нужно больше доказательств применения химоружия в Думе.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2018, 19:12

Политика

Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
Россия приготовилась уничтожить американский флот
США нанесут ракетный удар по Крыму

Шоу-бизнес

Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак

Проишествия

Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Гороскоп

"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской

Певица решила "дожать" ситуацию
Шоу-бизнес

Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера

Людмила Поргина не смогла стерпеть жестоких слов артиста
Политика

Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Американский набросился на Россию
Шоу-бизнес

Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье

Известная блондинка вступилась за продюсера

Гороскоп

"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва

Фоторепортажи

Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская

Спорт

19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику

Регионы

Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru