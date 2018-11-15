Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина
Представитель Кремля опроверг сообщения, что главу российского государства просили пройти через рамку металлодетектора в сингапурском торгово-выставочном центре Suntec, куда Путин прилетел на саммит Россия – АСЕАН. "Он проходил, как и все, через турникет", – сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
Опровергнул слухи и спецкор "Комсомольской правды", член кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, в здание конгресс-центра президент проходил не через металлоискатель, а сквозь обычный турникет с камерой, которая фиксирует проходящего.
"Просто потому, что
другого пути там нет – либо через рамку, либо через металлоискатель. И
дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей", -
пояснил журналист.
О том, что Путина заставили пройти через рамку металлоискателя, сообщило одно из влиятельных российских деловых изданий. Автор статьи назвал ситуацию уникальной, поскольку президенту или другому высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют дополнительный вход.
Тот самый момент, когда «Путин проходит через металлоискатель». Но на самом деле это обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего pic.twitter.com/WFDeGHhBxe— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.
За возможность позлорадствовать сразу же ухватились наши украинские "братья", которые, как известно, очень внимательно следят за каждым движением российского лидера. "Вполне мог столовое серебро свистнуть – это так скрепно, по-народному", – написал один из пользователей.
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