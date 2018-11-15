Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина

Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройти через рамку металлоискателя, обрадовали украинских пользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



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