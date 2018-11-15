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Политика

Кремль выступил с заявлением после атаки на Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Сообщения о том, что президента России Владимира Путина в Сингапуре заставили пройти через рамку металлоискателя, обрадовали украинских пользователей Сети. СМИ Незалежной устроили настоящую информационную атаку на главу российского государства, а их читатели принялись строчить язвительные комментарии в его адрес. В шумиху вмешался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
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Представитель Кремля опроверг сообщения, что главу российского государства просили пройти через рамку металлодетектора в сингапурском торгово-выставочном центре Suntec, куда Путин прилетел на саммит Россия – АСЕАН. "Он проходил, как и все, через турникет", – сказал Песков радиостанции "Говорит Москва". 

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Опровергнул слухи и спецкор "Комсомольской правды", член кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, в здание конгресс-центра президент проходил не через металлоискатель, а сквозь обычный турникет с камерой, которая фиксирует проходящего.  

"Просто потому, что другого пути там нет – либо через рамку, либо через металлоискатель. И дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей", - пояснил журналист.

О том, что Путина заставили пройти через рамку металлоискателя, сообщило одно из влиятельных российских деловых изданий. Автор статьи назвал ситуацию уникальной, поскольку президенту или другому высокопоставленному гостю в таких случаях предоставляют дополнительный вход. 

За возможность позлорадствовать сразу же ухватились наши украинские "братья", которые, как известно, очень внимательно следят за каждым движением российского лидера. "Вполне мог столовое серебро свистнуть – это так скрепно, по-народному", – написал один из пользователей.

Автор: Иван Поляков15 ноября 2018, 13:06
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