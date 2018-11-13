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Политика

На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус

Владимир Путин и Халима Якоб. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Во время церемонии закладки первого камня Российского культурного центра в Сингапуре произошла небольшая заминка. Президент Халима Якоб растерялась и не сразу поняла, что наступила торжественная минута, когда надо снять со стоящего на сцене камня накинутое на него покрывало.
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В церемонии принимали участие президенты России и Сингапура, которые, руководствуясь протоколом, должны были снять закрывающее камень покрывало. Владимир Путин приподнял его со своей стороны, а Халима Якоб немного замешкалась и сделала это чуть позже.

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Когда старт строительству Российского культурного центра был дан, Путин заявил, что его возведение будет служить хорошей основой для развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Затем на торжественном приеме президент Сингапура предложила тост за здоровье и успехи Путина. Главы государств чокнулись фужерами. Причем у Путина было вино, а у Якоб – сок.

"Предлагаю тост – за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", – сказала она.

Путин произнес ответные слова: "В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода – мед. Взаимное доверие – это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии", – отметил российский лидер.

Владимир Путин находится с трехдневным визитом в Сингапуре, где проходят саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит. Глава России прилетел в Сингапур с опозданием. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это тем, что у Путина в Москве было много важных встреч и из-за этого он немного задержался.

В составе большой российской делегации – политики и представители большого бизнеса: вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИДа Сергей Лавров, руководители "Росатома", РФПИ, ВЭБ, "Роснефти" и "Газпрома".

Автор: Александр Комаров13 ноября 2018, 16:38

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