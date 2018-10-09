Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ

Нардепу так не понравилось обсуждение доклада с предложениями о полномочиях национальных делегаций, что он решил устроить спектакль в зале заседаний. Заявив, что боится россиян и их "Новичка", Гончаренко надел зеленые резиновые перчатки, в которых обычно моют туалеты.

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Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье пришлось сделать замечание политику. Гончаренко напомнили, что ПАСЕ – это не театральные подмостки и использовать реквизит для переодеваний здесь вовсе не обязательно.

В Сети сразу же высмеяли защитный костюм депутата Рады от российской атаки. Кто-то предположил, что Гончаренко прибыл в Европу как раз для мытья сортиров.

"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", – дал совет Гончаренко пользователь @Wlastka. "А вантуз где? Непорядок…" – упрекнул депутата @iamsimplytroll.

Гончаренко испугался «Новичка» и приехал в ПАСЕ в резиновых перчаткахhttps://t.co/NvPFMGyhr8 pic.twitter.com/oKfSYQe5Jh