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Политика

"С туалетом перепутал": Порошенко оконфузился на глазах у Лаврова

Петр Порошенко и Сергей Лавров. Фото: Dni.Ru
Забавный конфуз произошел с президентом Украины Петром Порошенко на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украинский лидер ошибся дверью и зашел в переговорную делегации из России.

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Те, кто следят за публичными выступлениями Петра Порошенко, могли заметить его особенное отношение к дверям. Он то заявляет, что западный мир распахнул их для Украины, то с гордостью подсчитывает время, которое Киев провел на пороге Евросоюза и НАТО, "стуча в дверь".

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Однако на сессии Генеральной ассамблеи ООН президенту Украины пришлось столкнуться с дверью не в метафорическом, а реальном смысле. Украинский лидер спешил на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества", однако перепутал двери и проник в помещение, предназначенное для переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Очевидцы сообщают, что долго "на российской территории" Петр Порошенко не оставался. Оглядевшись, он поспешил уйти тем же путем, которым и попал в помещение. На все вопросы российских журналистов он отвечать отказался, назвав их "фейк-ньюс".

Мимолетный визит украинского лидера прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", – цитирует его "Коммерсантъ".

В Сети моментально появилось сразу несколько версий о том, почему Петр Порошенко попал в такой конфуз. Некоторые уверены, что причиной его рассеянности стали не только переживания перед переговорами с иностранными партнерами, но и лишние дозы спиртного, которое президент Украины мог принять как раз для успокоения. Отметим, что слухи об алкоголизме украинского лидера ходят давно. Однако его соратники утверждают, что Петр Порошенко заядлый трезвенник.

Впрочем, пользователи Сети озвучили еще более оригинальную версию. Они считают, что в визите президента Украины в российскую переговорную нет ничего случайного. Дескать, Петр Порошенко планировал обсудить приватно некоторые вопросы, касающиеся его бизнеса в России, однако не рассчитал время и вошел в помещение, когда там было слишком много журналистов.

26 сентября 2018, 08:10
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