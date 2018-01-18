Поклонская готова бежать на Украину

Наталья Поклонская заявила, что готова поехать на Украину. Там депутат Госдумы будет фиксировать нарушения прав человека.

Такое экспрессивное решение бывший прокурор Крыма приняла после известия о том, что депутаты Верховной рады проголосовали за закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Наталья Поклонская написала на свой странице в Facebook. Она раскритиковала решение парламентариев "Убеждена, что придет время, когда этот "закон", фактически позволяющий уничтожение людей на данной территории, ляжет в основу обвинения в совершении ряда военных, государственных особо тяжких преступлений против народа Украины, а именно его геноцида по языковому признаку и политическим взглядам", – написала Поклонская.

Она считает, что сейчас жителям Донбасса, Одессы и других городов Украины необходима помощь правозащитников и наблюдателей. "На Украине повсюду нарушаются права человека, а международные уполномоченные по защите этих самых прав беспробудно молчат, придумывая небылицы о нарушениях прав где угодно, особенно в российском Крыму", – возмущается Наталья Владимировна.

Депутат заявила, что готова лично приехать на Украину, чтобы мир узнал о нарушениях прав человека в Незалежной. "Готова оказать содействие и лично принять участие в фиксации нарушений прав человека на Донбассе, в Одессе (кровавые расправы 2 мая 2014 года), Харькове, Киеве, Запорожье, Херсоне и т.д.", – написала Поклонская.

Отметим, что 16 января глава пресс-службы Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко пригласил Наталью Владимировну в Киев. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы. "Расходы на проезд и проживание – за счет принимающей стороны. Добро пожаловать!", – обратился Лысенко к Поклонской.