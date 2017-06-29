Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом

Украинское руководство во главе с президентом Петром Порошенко постоянно подогревает информационную шумиху вокруг Крыма, потому что понимает, что полуостров никогда не вернется обратно в Незалежную. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Таким образом он прокомментировал очередную "гениальную" инициативу нынешних украинских властей, которые объявили о начале работы по изменению статуса полуострова в Конституции страны. "Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства", – заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.

По словам Сергея Аксенова, подобные телодвижения вполне в духе нынешнего киевского режима. "Сегодня в Киеве говорят, что "работают по статусу Крыма", завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные "перемоги", – пояснил глава полуострова.

Одной из главных причин создания информационной шумихи вокруг Крыма является желание Киева отвлечь население Украины от реальных проблем, уверен Аксенов. "Если они не будут создавать шумовые эффекты в информационном пространстве, не только по Крыму, а по всем направлениям, связанным с Россией, западные спонсоры просто перестанут давать им деньги, а собственный народ начнет задавать опасные вопросы. Потому что именно эти персонажи, которые сегодня занимаются политическим шаманством, совершили государственный переворот на Украине, растоптали конституцию, развязали гражданскую войну, развалили страну, – добавил руководитель республики.

На заявления из Киева отреагировали и в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают заявления лидеров иностранных государств о российских регионах. "О каком статусе российского региона может идти речь?" – сказал он в беседе с журналистами.

Между тем пользователи Сети высмеяли нелепые потуги украинских властей. "Решения Порошенко по Крыму – это уже настоящая вакханалия. Не устал шоколадный делать вид, что управляет территорией другой страны?" – написал в Twitter пользователь по имени Евгений.

Решения Порошенко по Крыму - это уже настоящая вакханалия. Не устал шоколадный делать вид, что управляет территорией другой страны? — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 29 июня 2017 г.

Напомним, на днях Украина устроила настоящую истерику из-за строительства Керченского моста, который уже в следующем году свяжет Крым с остальной территорией страны. В Киеве заявили о намерении обратиться в Международную морскую организацию, поскольку Москва якобы нарушила требования конвенции ООН по морскому праву, а также ряд двухсторонних договоров об использовании акваторий Азовского моря и Керченского пролива.

По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, Москва не согласовала с Киевом мероприятия по закрытию пролива на 23 дня в августе-сентябре этого года в связи с установкой мостовой арки. На его взгляд, это нанесет "существенный ущерб безопасности Украины". По мнению чиновника, дальнейшее строительство объекта и его ввод в эксплуатацию "приведет к значительному снижению количества судов в портах Мариуполя и Бердянска, а потому недопустимо".

