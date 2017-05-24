Назван любимый министр россиян

В Сети появился рейтинг российских министров по их упоминаемости в социальных сетях. Согласно результатам исследования, самым любимым федеральным чиновником жителей нашей страны стал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр иностранных дел занял первую строчку рейтинга с огромным отрывом от своих соперников, передает ТАСС со ссылкой на "Медиалогию". По данным социологов, его фамилия в апреле упоминалась в социальных сетях 147,1 тысячи раз.

Второе место в топе любимых министров занял глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его упомянули 83,1 тысячи раз. Замыкает тройку лидеров руководитель Минкульта Владимир Мединский, о нем в социальных сетях написали 29 тысяч сообщений.

Следующую строчку рейтинга заняла министр образования и науки Ольга Васильева с показателем упоминаемости в 23,8 тысячи постов. Вслед за ней с небольшим отрывом в рейтинг вошел министр финансов Антон Силуанов – о нем написали 21,9 тысячи раз. Примечательно, что Васильева, ранее находившаяся на восьмой строчке, потеснила Силуанова со своей новой позиции.

В десятку любимых чиновников также вошли министр энергетики Александр Новак (4,4 тысячи), министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров (3,5 тысячи) и министр спорта Павел Колобков (2,3 тысячи). Рейтинг замыкают министр юстиции Александр Коновалов (1,1 тысячи) и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (тысяча постов).

#Ягланд: У Вас не будет проблем с фотографиями протокольной съемки?#Лавров: Зависит от того, какого рода секреты Вы мне сообщите. pic.twitter.com/EGKkOmWP2D — МИД России ���� (@MID_RF) 18 мая 2017 г.

Добавим, что рейтинг составлялся на основании упоминаний министров России в социальных медиа. В частности, для создания топа анализировались данные таких ресурсов, как Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Живой Журнал". Также учитывалась статистика на форумах и в блогах.