Москва жестко ответила Лондону на "ядерный удар"

Совет Федерации отреагировал на заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве его страны на превентивный ядерный удар. Российская сторона подчеркнула, что подобные высказывания заслуживают жесткого ответа.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что заявление Майкла Фэллона является элементом психологической войны. Он довольно резко прокомментировал слова британского министра.

"Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить", – цитирует российского политика ТАСС. "В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде", – отметил он.

Возникает закономерный вопрос о том, против кого Великобритания собралась применять ядерное оружие, добавил Клинцевич. Если она готова атаковать ядерную державу, то сама будет "стерта с лица земли ответным ударом".

Сенатор не исключил, что англичанам не дают покоя лавры США, "сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки". Однако то время безвозвратно прошло, как и период величия Британской империи, напомнил он.

О том, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия, Майкл Фэллон сообщил 24 апреля. Он подчеркнул, что это возможно при крайних обстоятельствах, не уточнив, при каких именно.

"Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны", – заявил Фэллон. О том же говорил в октябре 2015 года экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон. По его словам, нерешительность подрывает безопасность государства.