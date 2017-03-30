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Политика

НАТО набирает для учений "русских" статистов

Фото: GLOBAL LOOK press
НАТО требуются статисты, которые исполнят роль русских на ближайших учениях. В альянсе уверены, что это поможет лучше подготовиться к зарубежным миссиям и оценить возможное число жертв среди гражданского населения.
прочитано 1609 раз

Учения пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Название маневров не уточняется – в описании вакансии указано только, что набор ведется до 26 апреля. Подбором персонала на этот "проект" занимается немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с Пентагоном и НАТО. Вакансия опубликована на официальном сайте Берлина.

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Заказчики желают создать реалистичный сценарий учений, для лучшей подготовки к зарубежным миссиям. А группа статистов будет исполнять роль гражданского населения в кризисных регионах. Есть в сценарии такие персонажи, как фермеры и владельцы магазинов.

Владение английским и немецким языками – обязательное условие для соискателей. Преимущество будет у тех, кто знает русский, польский и чешский. Среди требований к кандидатам – ответственность, гибкость, умение работать в команде и готовность к большим нагрузкам.

Как сообщается, статисты будут носить жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". Для учений построят десять "деревень", каждой из которых потребуется от 10 до 30 "русских". За все мучения статистам обещают платить от 88 до 120 евро в день. 

Автор: Игорь Силецкий30 марта 2017, 12:43

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