Стоянов научит американских шпионов жить в России

Американские шпионы не понимают русский юмор и им нужно в этом помочь. Народный артист Юрий Стоянов хочет составить свою методичку по подготовке работающих в России разведчиков.

Стоянов был гостем программы "Звезда на Звезде" с Александром Стриженовым. Ведущий Александр Стриженов поинтересовался у артиста, что нужно сделать американцу, для того чтобы понять русских. "Прежде всего, им надо очень внимательно отсмотреть программу "Городок", перечитать всего Жванецкого и понять, как эти люди шутят, для того чтобы понять, как они думают", – сказал актер и предложил создать свою методичку для подготовки шпионов.

Он также указал на различие в менталитетах американского и русского народов и выразил уверенность, что для работы в России шпионам из США подготовиться невозможно.

Юрий Стоянов недавно сыграл подполковника российских спецслужб в сериале "Адаптация" о шпионе из США в Газпроме. Там его герой вывел на чистую воду засланного в Россию шпиона, который должен был украсть данные о новой секретной технологии добычи газа.

О том, что с чувством юмора на Западе действительно не все в порядке, свидетельствует новость последних дней о том, что юмористическую передачу "Клуб веселых и находчивых" там назвали секретным оружием Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО, которые провели серьезные исследования в Центре стратегических коммуникаций Stratcom.

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу..." - #КВН раскрыли, переживаю за "Спокойной ночи, малыши"�� pic.twitter.com/RKhwaIJksY — Александр Бречалов (@brechalov) 15 марта 2017 г.

Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не без иронии откликнулась на признание российской передачи инструментом политической стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", – написала дипломат на своей странице в социальной сети.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Мар 27 2017 в 2:12 PDT

Через несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров, изображающий его шоумен Михаил Галустян и юморист Дмитрий Грачев в образе Владимира Путина снялись в шуточном видеоролике. Они высмеяли заявления НАТО об угрозе российского КВН.