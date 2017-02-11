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Политика

Премьер Польши госпитализирована после аварии в Освенциме

Премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в автомобильной аварии. ДТП произошло в городе Освенциме.
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Машина, ехавшая по второстепенной дороге, врезалась в один из автомобилей правительственного кортежа. Автомобиль, в котором ехала Шидло, съехал на обочину. Как сообщаетиздание Rzecz Pospolita, в результате ДТП премьер получила ушибы и была госпитализирована.

Политик находится в сознании. Для дополнительных обследований ее отправили вертолетом в Варшаву, передает телеканал TVN24.  "Госпожа премьер пройдет дополнительные обследования в Варшаве", — написал в Twitter официальный представитель правительства Рафал Бохенек.

В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время выступления в Варшаве заявил о "серьезных ранениях" Шидло. Интернет-портал Onet со ссылкой на неофициальные источники утверждает, что глава польского правительства жалуется на боли в области грудной клетки.

"Не могу сказать, как долго она будет в больнице, но сегодня она точно останется в больнице", – сообщил, в свою очередь, представитель медучрежедния, куда доставили премьера. Врач Анджей Якубовский также добавил, что медики провели компьютерную томографию и проверили Шидло на предмет внутренних повреждений.

В ДТП также пострадали два сотрудника бюро охраны правительства. На месте аварии работают полиция и спасатели, место инцидента оцеплено. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал, в настоящее время его допрашивают.

11 февраля 2017, 00:14

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