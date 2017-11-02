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Политика

Путину раскрыли способ сурово покарать США

Владимир Путин и Али Хаменеи. Фото: Дмитрий Азаров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В ходе визита в Тегеран президент России Владимир Путин встретился с верховным главой Ирана аятоллой Али Хаменеи. Духовный лидер исламской республики предложил эффективный способ отразить американские санкции, отказавшись от доллара при взаимных расчетах.
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Сотрудничество России и Ирана, уверен аятолла Али Хаменеи, может изолировать США. Для этого, по его мнению, достаточно принять одно простое, но эффективное решение.

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"Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях", – цитирует RT духовного лидера Ирана. Хаменеи отметил, что сотрудничество между странами пойдет на пользу им обеим.

Глава Ирана подчеркнул, что российский лидер является сильной личностью, способной принимать ключевые решения. "Поэтому с Россией как с супердержавой можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости, и можно сотрудничать с ней логически", – сказал он.

Отметим, что во время визита в Тегеран Владимир Путин встретился не только с аятоллой Али Хаменеи, но и с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. На трехсторонних переговорах обсуждались вопросы международной политики и положение в энергетическом секторе.

"Мы подробно оценили ситуацию с безопасностью в регионе, вопросы, связанные с договором по иранской ядерной проблематике и, разумеется, по ситуации в Сирии", – уточнил Путин. Президент России добавил, что сторонам удается согласовывать позиции по сирийскому вопросу.

Автор: Геннадий Куприянов2 ноября 2017, 08:00

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