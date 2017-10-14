Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество
По словам председателя нижней палаты, глава Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Али Лариджани выступает за развитие торгово-экономических отношений двух стран. "А потому нам интересно его предложение по сближению в рамках парламентского измерения и создания новых форм работы", – пояснил думский спикер.
При этом он отметил, что этот вопрос может обсуждаться в столице Пакистана Исламабаде в рамках межрегиональной конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет с конце декабря этого года. Помимо прочего, на мероприятии ожидается присутствие парламентариев из многих евразийских стран.
Среди них сам Пакистан, а также Турция и Сирия – те страны, которые так или иначе сталкиваются с террористической угрозой. В случае создания такой межпарламентской комиссии, отметил Володин, он готов возглавить ее с российской стороны.
Проходящая в Санкт-Петербурге 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) посвящена вопросам диалога между странами и культурами, обсуждения перспектив их сближения. Российскую делегацию возглавляют глава председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко.
По мнению экспертного сообщества, нынешняя ассамблея является самой представительной за всю историю Межпарламентского союза. Дело в том, что обычно ассамблеи собирают около 140 парламентских делегаций из 173 парламентов, являющихся участниками союза. Но в том году в город на Неве съезжаются 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87 государств – всего около 850 парламентариев.
Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН.
Актер не скрывает подробности своей личной жизни от поклонниц
Девушка не устояла под ударами волн
Бизнесмен рассказал правоохранителям, что не причастен к смерти бывшего члена КПРФ
Наставники полностью сформировали свои команды