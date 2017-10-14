Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество

У Москвы и Тегерана может появиться межпарламентская комиссия высокого уровня. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на проходящей в Санкт-Петербурге 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза.

По словам председателя нижней палаты, глава Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Али Лариджани выступает за развитие торгово-экономических отношений двух стран. "А потому нам интересно его предложение по сближению в рамках парламентского измерения и создания новых форм работы", – пояснил думский спикер.

При этом он отметил, что этот вопрос может обсуждаться в столице Пакистана Исламабаде в рамках межрегиональной конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет с конце декабря этого года. Помимо прочего, на мероприятии ожидается присутствие парламентариев из многих евразийских стран.

Среди них сам Пакистан, а также Турция и Сирия – те страны, которые так или иначе сталкиваются с террористической угрозой. В случае создания такой межпарламентской комиссии, отметил Володин, он готов возглавить ее с российской стороны.

Проходящая в Санкт-Петербурге 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) посвящена вопросам диалога между странами и культурами, обсуждения перспектив их сближения. Российскую делегацию возглавляют глава председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава Совфеда Валентина Матвиенко.

По мнению экспертного сообщества, нынешняя ассамблея является самой представительной за всю историю Межпарламентского союза. Дело в том, что обычно ассамблеи собирают около 140 парламентских делегаций из 173 парламентов, являющихся участниками союза. Но в том году в город на Неве съезжаются 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87 государств – всего около 850 парламентариев.

Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Она считается неформальным парламентским измерением ООН.