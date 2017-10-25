Собчак уверена в своей безнаказанности после слов о Крыме

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году, считает, что ее нельзя судить за слова о Крыме, который она назвала "украинским". По мнению журналистки, она не нарушила закон.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя", – цитирует "360" Собчак.

Юристы, в отличие от Ксении, не уверенны, что ей ничего не грозит за высказывание о полуострове. По мнению некоторых экспертов, заявление Собчак – лишь проявление свободы слова, однако другие правоведы отметили, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть, и телеведущую могут привлечь к уголовной ответственности, если в ее словах найдут признаки сепаратизма, передает РИА Новости.

Как писали Dni.Ru, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем участии в выборах главы государства в 2018 году. 24 октября она провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что ее избирательный штаб возглавит Игорь Малашенко – бывший гендиректор телерадиокомпании "Останкино", один из основателей телекомпании "НТВ".

Также в ходе общения с журналистами светская львица затронула вопрос принадлежности Крыма. По словам Ксении, с точки зрения международного права полуостров принадлежит Украине. "Крым – украинский. Точка", – сказала Собчак. При этом она заявила, что самое главное – восстановить дружеские отношения между Москвой и Киевом. В любом случае, считает Собчак, страны должны сесть за стол переговоров касательно статуса Крыма.

Собчак сегодня: "С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка"



Действительно, точка. Для серьезных электоральных перспектив — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 октября 2017 г.

На заявление телеведущей тут же отреагировал вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский. По его словам, высказывание светской львицы говорит о ее непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.