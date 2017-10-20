Путин вынес обвинительный приговор Западу

Обвинительным приговором Западу назвали зарубежные СМИ выступление президента России на заседании клуба "Валдай". Пресса окрестила речь Владимира Путина "Мюнхен 2.0", сравнивая ее с жесткими заявлениями российского лидера на конференции по безопасности в 2007 году. В то же время непосредственные участники форума считают, что Путин просто провел сеанс психотерапии с европейскими странами.

Объективно взглянуть на Россию у ведущих западных изданий никак не получается – хотя некоторые из них в последнее время очень стараются. Откровенные ответы Владимира Путина на вопросы участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи почему-то навели их на мысль, что российский лидер "припомнил Западу все обиды".

Как отмечают журналисты, от Путина ждали заявлений о его участии в президентских выборах 2018 года. Недавние сообщения Кремля о готовящихся "важных заявлениях" были восприняты как намек. Некоторые ожидали от российского президента неких "позитивных сигналов для Запада". (Тут встает вопрос, что считать позитивом – как показывает практика, в Москве, Брюсселе и Вашингтоне на это разные взгляды.) Зарубежные гости форума – сторонники такой чрезмерно оптимистичной точки зрения – после диалога с главой российского государства признались, что им срочно "надо выпить водки".

Стиль выступления президента России авторы статей сравнивают с зачитыванием обвинительного приговора в суде. Российский лидер напомнил Западу о двойных стандартах. Путин говорил о признании независимости Косово - но непризнании Крыма и осуждении референдума в Каталонии. Он вспомнил срыв ядерного разоружения со стороны США, неудачные попытки Вашингтона переформатировать Ближний Восток по своей модели, провал американцев в Афганистане, новый санкционный пакет против России, кризис на Украине.

Как пишет испанская El País, Владимир Путин "воспользовался" каталонским вопросом, чтобы обвинить Европу и Запад в поддержке двойных стандартов. Российский лидер упрекнул Евросоюз в том, что последний, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить "старшему брату" из Вашингтона, бездумно и безоговорочно поддержал отделение Косово, спровоцировав тем самым схожие процессы в других регионах не только Европы, но и всего мира. По словам президента России, ситуация с Косово открыла ящик Пандоры последующих проблем.

Отвечая на вопрос о том, признает ли он какие-либо ошибки со стороны России в отношениях с Западом, Путин заявил: "Самая главная ошибка с нашей стороны: мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием".

Излишний оптимизм в нынешней обстановке действительно неуместен, соглашается профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква. Он назвал международную ситуацию сложной и страшной. "Это сейчас проблема номер один – дестабилизация политической ситуации в отношении Запада и России. Путин ясно объяснил российскую позицию", – сказал эксперт в интервью корреспонденту URA.RU. Сочинское выступление Путина Саква назвал логическим продолжением мюнхенской речи.

В свою очередь российский политолог Алексей Мухин считает, что Владимир Путин намеренно выбрал такой жесткий тон общения – в педагогических целях. Эксперт отметил, что Владимир Путин провел очередной терапевтический сеанс с европейскими партнерами – чтобы они действовали суверенно, а не по указке "Большого брата" из-за океана.