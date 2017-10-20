Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом

Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В разговоре с молодыми людьми глава государства приоткрыл тайну переговоров с эффектным президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Сидевшие в кафе участники фестиваля были приятно удивлены неожиданной встречей с Владимиром Путиным. Впрочем, студенты не растерялись и задали президенту вопросы, которые их волнуют больше всего.

В частности, молодой человек из Хорватии попросил российского лидера рассказать, о чем ранее он общался с Колиндой Грабар-Китарович, передает Life.ru. "Могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии", – рассказал Путин.

Глава государства также добавил, что для очищения воздуха предложил также откредитовать программу газификации или предоставить дополнительные объемы газа. Как объяснил президент, это позволит избавить некоторые регионы Хорватии от чрезмерного потребления угля, который нарушает экологию.

Cтудент из Бразилии попросил Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС. В ответ на это президент заявил, что в рамках недавно прошедшего Валдайского клуба эксперты по международным делам также выразили беспокойство по этому поводу и попросили поддержать экономическое сотрудничество пятерки стран. "Мы так и будем делать", – заверил Путин.

Напомним, 18 октября Президент России встретился со своей коллегой из Хорватии. Переговоры лидеров двух стран прошли в сочинской резиденции Путина. Отметим, что российский лидер проявил галантность и встретил изящную блондинку Калинду Грабар-Китарович букетом цветов.