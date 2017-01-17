Политологи прокомментировали рейтинг законотворцев

Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты.

Наблюдать за нынешним созывом Госдумы интересно и познавательно. Руководству парламента за короткое время удалось многое. А системность подхода его спикера Вячеслава Володина к работе не поставят под сомнение даже недоброжелатели, написал в соцсети Facebook политолог Константин Калачев.

"Нацеленность на повышение качества законотворческой деятельности, на позитивное информационное сопровождение работы ГД, на качественное экспертное сопровождение работы депутатов, на конструктивность дискуссий, на результат, а не на процесс, очевидны. Авторитет и роль ГД будут прирастать, особенно, если мы увидим общественные обсуждения не для галочки, эффективную обратную связь с избирателями, а также по-настоящему равноправный диалог с правительством", – уверен Калачев.

Политолог признает: скептиков и скептицизма в оценке роли и места нынешней Госдумы в политсистеме хватает. Однако сам эксперт – оптимист: Калачев убежден в роли личности, а также в том, что Володин в роли председателя парламента – оптимальное решение.

С утверждением Калачева по поводу роли личности председателя парламента согласен его коллега Алексей Мартынов. "Как и виделось экспертам со стороны , Володину важна реальная дискуссия, точная и экспертиза и выверенный результат , а не условные количественные показатели", – считает Мартынов.

За сто дней работы парламенту удалось достичь действительно серьезных результатов, что и подтвердил рейтинг ИСЭПИ, отметил в Facebook политолог Дмитрий Фетисов. "Звучащие в экспертном сообществе тезисы о том, что ГД меняет имидж и уходит от обидного ярлыка "бешеного принтера", взяла курс на дискуссию по законопроектам и их экспертизу, подкрепляется статистикой и цифрами. Данные говорят в пользу того, что теперь работа ведется ради результата, а не ради цифр и галочек. Качественно иной подход", – заметил Фетисов.

Напомним, как отмечали авторы рейтинга ИСЭПИ, с приходом Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нижняя палата парламента переориентировалась на улучшение качества работы с количества подготовленных законопроектов. После внедрения новых требований доля внесенных депутатами инициатив снизилась с 50% до 40%. По словам председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, руководство парламента седьмого созыва ставит задачу повысить качество законотворчества. А для этого важно уйти от пиар-инициатив, которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе".