Трамп доверился матери российских детей

Американским СМИ стало известно имя наиболее вероятного кандидата на пост пресс-секретаря Дональда Трампа. Им стала известная своей консервативной позицией журналистка Лаура Ингрэм. Более того, она неоднократно признавалась в любви к России.

Сообщение о вероятном назначении Ингрэм на пост пресс-секретаря появилось на крупнейшем американском телеканале CNN после того, как стало известно, что от этой должности отказался глава предвыборного штаба избранного президента США Киллиан Конвей. "Я буду на месте, если моя страна нуждается во мне", – прокомментировала слухи о своем скором назначении сама журналистка.

За свою карьеру 53-летняя Ингрэм успела поработать ведущей новостей на радиостанции и была сотрудницей одного из американских телеканалов. Кроме того, проявила себя на ниве литературной деятельности, выпустив в 2008 году ставшую бестселлером номер один по версии газеты The New York Times книгу "Дневники Обамы", в саркастическом тоне повествующую о жизни президента и его семьи. При этом в Республиканскую партию она вступила еще будучи студенткой, в дальнейшем успев некоторое время поработать спичрайтером у одного из советников Рональда Рейгана.

В ходе предвыборной кампании Дональда Трампа она получила известность как одна из наиболее ярых его сторонниц. Ингрэм достаточно резко высказывалась в отношении однополых браков и их легализации, а также выступила с критикой миграционного законодательства США, поддержав в свое время предложение тогда еще кандидата в президенты Трампа запретить въезд в США мусульманам. Это привело к тому, что Ингрэм начали травить практически все американские медиа, в предвыборной гонке так или иначе оказавшиеся на стороне кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем не менее журналистка от своих взглядов не отказалась, даже в ущерб карьере в СМИ. По всей видимости, ее смелость по достоинству была оценена избранным президентом США.





Стоит отметить, что Ингрэм, помимо всего прочего, поддерживает нормализацию отношений с Россией, а ранее признавалась ей в любви. Тот факт, что кандидат на пост пресс-секретаря Трампа воспитывает двух приемных детей из России, может служить ярким доказательством того, что она искренна в своих намерениях в отношении нашей страны.

