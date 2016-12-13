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Глава Хорватии поразила Лаврова
Лавров подчеркнул, что мнение хорватского лидера о политике России его удивило. "Вы знаете, я знаком с президентом Хорватии, у меня с ней, по-моему, даже нормальные отношения, с тех пор как она была еще министром иностранных дел. И мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте", – цитирует российского дипломата Sputnik. Если Грабар-Китарович подтвердит свои слова фактами, Москва обсудит это, добавил Лавров.
Глава МИДа коснулся и отношений России с Сербией. По его словам, Брюссель требует от Белграда закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише, если тот хочет вступить в Евросоюз. "И вообще, Брюссель требует от Сербии вести себя так же, как повел себя руководитель Черногории, просто предавший все свои обязательства, все свои обещания, предавший Россию, хотя Россия ничего плохого ему не сделала", – напомнил министр.
Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила, что Россия вовлечена в гибридную войну в Боснии и Герцеговине. "Мы можем получить ситуацию, когда Россия будет поставлять оружие, использовать свою разведку и вести информационную войну в регионе", – заявила она.
Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović na trybunach.. w meczu w Polską, i sparaliżowała naszą drużynę! pic.twitter.com/PJhFkVpGhv— Slawomir (@ssr57) 27 января 2016 г.
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