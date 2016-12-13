Глава Хорватии поразила Лаврова

Глава МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что Россия вовлечена в военный конфликт на Балканах. Дипломат заверил, что Москва настроена на дружественные отношения не только с Загребом, но и с другими европейскими столицами.

Лавров подчеркнул, что мнение хорватского лидера о политике России его удивило. "Вы знаете, я знаком с президентом Хорватии, у меня с ней, по-моему, даже нормальные отношения, с тех пор как она была еще министром иностранных дел. И мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства, с которым Россия хочет дружить, как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте", – цитирует российского дипломата Sputnik. Если Грабар-Китарович подтвердит свои слова фактами, Москва обсудит это, добавил Лавров.

Глава МИДа коснулся и отношений России с Сербией. По его словам, Брюссель требует от Белграда закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише, если тот хочет вступить в Евросоюз. "И вообще, Брюссель требует от Сербии вести себя так же, как повел себя руководитель Черногории, просто предавший все свои обязательства, все свои обещания, предавший Россию, хотя Россия ничего плохого ему не сделала", – напомнил министр.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила, что Россия вовлечена в гибридную войну в Боснии и Герцеговине. "Мы можем получить ситуацию, когда Россия будет поставлять оружие, использовать свою разведку и вести информационную войну в регионе", – заявила она.