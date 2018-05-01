Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины

В наследство от античной культуры нам досталась не только выдающаяся школа философии и великая культура, но и культ молодости. В современном шоу-бизнесе он буквально возведен в абсолют. Однако встречаются и исключения, когда люди с годами становятся только лучше и привлекают к себе большее внимание не в период пылкой юности, а в зрелости. Проследить за этим феноменом можно на примере знаменитых мужчин, блистающих на сценах и экранах кинотеатров. Нагляднее любого текста будут фотографии.
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