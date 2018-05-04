Сенсационные снимки прелестницы Элины Мазур утекли в Сеть

Как только не называют пышногрудую Элину Мазур – "ушлая товарка Цымбалюк-Романовской", "принцесса воров", "главная решала страны". Одни восхищаются тем, как быстро она опознала в бывшей жене Армена Джигарханяна ядовитую змею и порвала с ней. Другие сходят с ума от женских прелестей Мазур. Кровь с молоком, она потрясает и удивляет. Причем с годами, если судить по попавшим в Сеть снимкам, грудастая Элина стала только прекраснее!