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Май 3, 2018
просмотры: 123

Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

567

В Сети появились фотографии со свадебного торжества внука легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка, вратаря ЦСКА Максима Третьяка. Избранницей 21-летнего спортсмена стала его ровесница, стюардесса из Челябинска Евгения Николаевская. Развлекали публику Ирина Аллегрова и Иосиф Кобзон.

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