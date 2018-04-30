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Апрель 30, 2018
просмотры: 123

В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

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Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой День рождения. По такому случаю Dni.Ru решили припомнить самые несуразные образы любимого россиянами певца.

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