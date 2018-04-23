Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова

Труппе МХТ имени Чехова представили режиссера Сергея Женовача в качестве нового художественного руководителя. На этом посту он сменил легендарного Олега Табакова, который умер в марте. Разумеется, все внимание СМИ привлекла его вдова, актриса Марина Зудина. По мнению представителей СМИ, присутствовавших на мероприятии, артистка выглядела очень величественно в своем трауре.
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