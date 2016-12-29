Суд арестовал брата убитого 10-летнего мальчика

Черемушкинский суд Москвы арестовал 17-летнего подростка, который обвиняется в убийство собственного брата. Молодой человек проведет за решеткой два месяца, сообщает "Интерфакс".
Из-за того, что обвиняемый не достиг совершеннолетия, заседание проходило в закрытом режиме. По той же причине не разглашается прочая информация, связанная с громким убийством.
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