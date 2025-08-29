В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей

В палатах современного медучреждения предусмотрено размещение детей с родителями.

Увидеть, как все устроено в современных детских стационарах, смогут москвичи во время экскурсии по новому комплексу детской больницы святого Владимира. Одно из самых современных и высокотехнологичных медицинских учреждений страны проведет дни открытых дверей со 2 по 11 сентября. Жители столицы смогут осмотреть палаты высокого уровня комфорта, инновационные операционные и игровые зоны.

Детская городская клиническая больница святого Владимира, основанная в 1876 году, является одним из крупнейших многопрофильных детских стационаров Москвы. Она оказывает специализированную помощь по 15 профилям, включая довольно редкие, например, гравитационная хирургия крови, челюстно-лицевая и торакальная хирургия, детская урология-андрология.

Новый шестиэтажный комплекс площадью 58 тысяч квадратных метров оборудован с учетом современных требований медицинской логистики. Диагностические и лечебные процедуры здесь будут проводиться под одной крышей, пациентам не придется перемещаться между корпусами. Больницу оснастили новейшим оборудованием, включая аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии и ангиограф. В клинико-диагностической, бактериологической и патоморфологической лабораториях специалисты будут выполнять полный спектр исследований для точной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения.

На крыше разместили вертолетную площадку, позволяющую доставлять экстренных пациентов. Три стеклянных атриума высотой более 30 метров создают светлое и открытое пространство. Палаты предусматривают возможность совместного пребывания детей и родителей. Для ребят оборудованы игровые зоны и уютные комнаты отдыха.

Экскурсии пройдут в будние дни с 14:00 до 18:20, а в субботу и в воскресенье – с 10:00 до 18:20 по адресу: улица Матросская Тишина, дом 12а. Вход свободный по предварительной регистрации. Посетители смогут осмотреть кабинет компьютерной томографии, холлы, главный атриум, отделения сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, игровые зоны. Родители убедятся, что медпомощь маленьким жителям столицы выходит на новый уровень качества и комфорта. А юных посетителей ждут специальные экскурсии с яркими представлениями и призами. Дети смогут в игровой форме узнать, как следить за своим здоровьем, почему важно правильно питаться и заниматься спортом.