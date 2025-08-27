Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа

Больной Киркоров упал на сцене Тесты Ушел из жизни автор хита "Фантазер" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 27 августа

12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов 11:05Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа 10:35Чем отличается хроническая усталость от выгорания? 10:02Ушел из жизни видный деятель российской политики 09:54"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний 09:27Будет ли новая выплата в 17 000 рублей на школьников к 1 сентября? 08:19Трагедия чемпиона: звезда спорта ушла из жизни в 39 06:56Омар Хайям назвал привычки, которые делают человека счастливым – есть ли они у вас? 03:41Что нельзя делать 27 августа, в день пророка Михея, чтобы не притянуть к близким неудачу 01:21"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 00:19Ушел из жизни культовый режиссер – трагедия стала огромным ударом для мира кино 19:42Кредит на любовь: как парень оказался между двумя девушками и долгами 17:40"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание 15:36Не стало народной артистки – весь мир оплакивает икону музыкальной сцены 14:24Кейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 14:08Стоит ли смотреть сериал Обреченные на славу? 13:50Исторические фильмы для вечернего просмотра 13:00Этот легендарный тренер бил хоккеистов и создавал чемпионов 12:46Ушел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 12:41Как защитить загородный дом от воров – 5 простых советов дачникам 11:40Домашние заготовки на зиму по Лунному календарю 2025 года – что нужно знать каждому 10:50Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу 10:38Легендарный Спартаковский тренер поссорился с фигуристами: скандал, который всколыхнул спорт 10:29На Трифоновскую улицу вернулся трамвай 09:19В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном 08:50Мир скорбит по скромному полузащитнику, который оставил след в истории футбола 08:36Книги вместо голов: как Минспорт меняет подход к подготовке футболистов 08:11Ушла из жизни великая теннисистка, победительница Уимблдона 06:47Омар Хайям сказал главное о молодости и старости: "Увядание" – не повод для грусти 03:39Что нельзя делать 26 августа, в день Тихона Страстного, чтобы не отпугнуть счастье 03:27"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 00:14Какие фрукты и овощи лучше покупать осенью – собираем сезонные продукты с максимальной пользой 22:1680-летнего Юрия Антонова экстренно увезли в больницу с "Новой волны" в Казани 16:35Секреты бодрости: что убрать из рациона, чтобы забыть о дневной сонливости? 16:22Ушла из жизни звезда сериала "Клан Сопрано" – еще один болезненный удар для мира кино 15:4295 лет назад родился Георгий Данелия – посмотрите эти 5 незабываемых фильмов режиссера 14:31Звезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 14:16Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности 13:57Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми 13:56Легенда советского кино: ушел из жизни создатель культовых фильмов 13:39Секрет короля эстрады: кто сделал Киркорова звездой, речь не о Пугачевой 13:05Пловца из России потеряли в водах Босфора, а его отсутствие заметили спустя 12 часов 12:44Скандал в семье Алибасовых: врачебная ошибка привела к трагедии 12:06Что изменится для учеников с 1 сентября – вся необходимая информация для родителей 10:54Модерн, сталинский ампир и эклектика: в Москве продолжают приводить в порядок памятники архитектуры 10:29Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве 10:28Почему лучшие подруги перестают общаться: причины, разрушающие женскую дружбу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа

Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа
94

Прогулки по бульварам и паркам можно совместить с интересными занятиями.

Календарное лето подходит к концу, но проект «Лето в Москве» не сбавляет оборотов. На последнюю неделю августа организаторы запланировали массу интересных мероприятий для детей. Ребята смогут научиться кататься на роликах, рисовать, уверенно выступать перед аудиторией, а также поучаствовать в спортивных состязаниях и посмотреть кино.

27 августа на Болотной площади юных москвичей и туристов ждут на мастер-класс «Браслет из бусин». Под руководством опытных мастеров участники изучат различные техники плетения, научатся подбирать материал, сочетать цвета и фурнитуру для создания уникальных украшений. 28 августа ребят обучат рисованию в технике эбру. Участники узнают, как создавать узоры и рисунки на поверхности воды, а затем перенесут их на бумагу. 29 августа желающих научат технике медитативного рисования на тонких срезах дерева.

В павильоне «Ракета» на улице Рождественка 27 августа пройдет мастер-класс по ароматерапии. Специалисты расскажут, как работают натуральные эфирные масла. 28 августа юные посетители погрузятся в увлекательный мир головоломок и творчества. Они освоят техники сборки сложных пазлов, узнают секреты быстрой и аккуратной укладки элементов.

В Берсеневском переулке (дом 5, строение 2) каждую неделю проходит мастер-класс по игре на барабанах. Опытные педагоги помогают освоить азы игры на ударных инструментах и почувствовать себя музыкантом. На Ходынском бульваре (дом 1/1) 29 августа с 18:00 до 19:00 гостей ждут на мастер-класс по террариумистике. Участники узнают о содержании дома змей, ящериц и амфибий.

В парке «Академический» 30 августа ждут семейные команды для участия в соревнованиях и веселых эстафетах по метанию снаряда в цель, подушечным боям и прыжкам в мешках. 31 августа здесь можно будет преодолеть полосу препятствий из батутов разной сложности, справиться с заданиями на силу и выносливость.

На Чистопрудном бульваре ежедневно проводятся открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи, на которых можно освоить различные направления. По выходным на площадке проходит детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие.

Более полную и подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте главного проекта сезона «Лето в Москве».

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2025, 11:05
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний

"Биокластер" на ВДНХ приглашает школьников на фестиваль знаний
Ребята узнают о кибербезопасности и взаимосвязи живой и неживой природы. Каникулы заканчиваются, но интересные познавательные мероприятия для школьников в Москве продолжаются.

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу

Площадки форума "Москва 2030" помогут лучше узнать столицу
Для юных посетителей проведут увлекательные тематические мастер-классы, гости постарше смогут выбрать лекции по интересам. Форум «Территория будущего.

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай

На Трифоновскую улицу вернулся трамвай
Современный вагон "Львенок-Москва" проехал от улицы Образцова до Рижской площади в тестовом режиме. На Трифоновской улице восстановили трамвайную линию.

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном

В Южном Бутове капитально отремонтируют спорткомплекс с бассейном
Двухэтажное здание было построено в 1995 году. Жители района Южное Бутово смогут скоро посещать современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами и спортзалами.

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми

Палаты Голицыных после реставрации останутся жилыми
Памятник архитектуры XVII века после 1917 года стал коммунальным домом. Реставраторы работают над восстановлением главного дома городской усадьбы XVII–XVIII веков, расположенного по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, строение 1.

Выбор читателей

26/08ВтрУшел из жизни популярный актер сериалов "Солдаты" и "Кремлевские курсанты" 27/08Срд"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям 25/08ПндЗвезда 90-х, затворник 2025-го: Куда исчез Сергей Крылов и что скрывает его личная жизнь? 26/08Втр"Возможна операция": травмированная Рудковская из-за адских болей вынуждена носить ортез 26/08ВтрКейт Миддлтон едва узнали на публике после продолжительной болезни 25/08ПндБеременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности