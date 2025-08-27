Бисероплетение, профориентация, игра на барабанах: "Лето в Москве" подготовило увлекательную программу для детей на последнюю неделю августа

Прогулки по бульварам и паркам можно совместить с интересными занятиями.

Календарное лето подходит к концу, но проект «Лето в Москве» не сбавляет оборотов. На последнюю неделю августа организаторы запланировали массу интересных мероприятий для детей. Ребята смогут научиться кататься на роликах, рисовать, уверенно выступать перед аудиторией, а также поучаствовать в спортивных состязаниях и посмотреть кино.

27 августа на Болотной площади юных москвичей и туристов ждут на мастер-класс «Браслет из бусин». Под руководством опытных мастеров участники изучат различные техники плетения, научатся подбирать материал, сочетать цвета и фурнитуру для создания уникальных украшений. 28 августа ребят обучат рисованию в технике эбру. Участники узнают, как создавать узоры и рисунки на поверхности воды, а затем перенесут их на бумагу. 29 августа желающих научат технике медитативного рисования на тонких срезах дерева.

В павильоне «Ракета» на улице Рождественка 27 августа пройдет мастер-класс по ароматерапии. Специалисты расскажут, как работают натуральные эфирные масла. 28 августа юные посетители погрузятся в увлекательный мир головоломок и творчества. Они освоят техники сборки сложных пазлов, узнают секреты быстрой и аккуратной укладки элементов.

В Берсеневском переулке (дом 5, строение 2) каждую неделю проходит мастер-класс по игре на барабанах. Опытные педагоги помогают освоить азы игры на ударных инструментах и почувствовать себя музыкантом. На Ходынском бульваре (дом 1/1) 29 августа с 18:00 до 19:00 гостей ждут на мастер-класс по террариумистике. Участники узнают о содержании дома змей, ящериц и амфибий.

В парке «Академический» 30 августа ждут семейные команды для участия в соревнованиях и веселых эстафетах по метанию снаряда в цель, подушечным боям и прыжкам в мешках. 31 августа здесь можно будет преодолеть полосу препятствий из батутов разной сложности, справиться с заданиями на силу и выносливость.

На Чистопрудном бульваре ежедневно проводятся открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи, на которых можно освоить различные направления. По выходным на площадке проходит детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие.

Более полную и подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте главного проекта сезона «Лето в Москве».