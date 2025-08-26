На Трифоновскую улицу вернулся трамвай

Современный вагон "Львенок-Москва" проехал от улицы Образцова до Рижской площади в тестовом режиме.

На Трифоновской улице восстановили трамвайную линию. Движения трамваев на участке от улицы Образцова до Рижской площади не было почти 30 лет – с ноября 1995 года. Но по поручению мэра Москвы Сергея Собянина был разработан проект по повышению транспортной доступности районов Мещанский и Марьина роща. И вот на днях состоялся тестовый проезд современного вагона «Львенок-Москва» по возрожденному маршруту.

Во время испытаний трамвай прошел по новой линии в обе стороны примерно четыре километра, используя увеличенный запас автономного хода и полностью отключившись от контактной сети. Специалисты проверили возможность безопасного движения трамваев на участке и подтвердили, что по габаритам замечаний нет, а пути готовы к полноценной эксплуатации. Запуск регулярного движения до Рижской площади планируется до конца года. В ближайшее время специалисты закончат благоустройство прилегающей территории и оборудование остановочных платформ.

Ожидается, что курсировать по Трифоновской улице будут самые современные вагоны. В августе в трамвайное депо имени П.Л. Апакова прибыл первый односекционный трамвай «Львенок-Москва» из новой партии. В 2025–2026 годах планируется поставка еще 100 таких вагонов. Таким образом через полтора года на столичных улицах будут работать только современные и полностью низкопольные трамваи.

Особенность новых трамваев – система увеличенного автономного хода. Благодаря специальным накопителям электроэнергии трамвай может преодолевать без контактной сети участки длиной не менее четырех километров с учетом штатной работы систем кондиционирования и отопления. Это будет первый опыт регулярной эксплуатации в России трамваев с такой системой с пассажирами на маршруте. Внедрение данной технологии должно снизить задержки, связанные с повреждениями инфраструктуры, повысить надежность и соблюдение графика движения.

Трамвай «Львенок-Москва» вместимостью до 150 пассажиров имеет 41 место для сидения. Вагон с низким полом у всех дверей полностью адаптирован для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. В трамваях установлены системы климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для подзарядки мобильных устройств. Рабочее место водителя оснащено системой «Антисон», контролирующей его состояние, а видеокамеры обеспечивают водителю полный обзор вагона со всех сторон.