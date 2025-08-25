Парк усадьбы Виноградово защитят от вытаптывания с помощью эконастила

Для безопасности отдыхающих экологическую тропу оснастят перилами.

В старинной усадьбе Виноградово на северо-востоке Москвы ведутся реставрационные работы, в рамках которых запланировано и комплексное благоустройство парковой зоны. Чтобы обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов, но при этом открыть доступ к участкам с большим перепадом высот и заболоченным местам, на территории парка монтируют эконастил.

Усадьба Виноградово насчитывает уже 400 лет. Долгие годы она была лишена должного ухода, поэтому большая часть южного участка территории пришла в неудовлетворительное состояние: парк сильно зарос, там было множество сухих и поваленных деревьев. До наших дней сохранились лишь фрагменты садово-парковых элементов, поэтому было решено большую часть современной инфраструктуры расположить на эконастиле.

На данный момент уже готово свайное основание, на котором из металлокаркаса сформировали конструктив экотропы и карманов. Сейчас элементы настила красят и параллельно монтируют специальную террасную доску. Помимо этого, в каркасе экотропы специалисты обустраивают каналы для прокладки полипропиленовых труб, где в дальнейшем пройдут линии электроснабжения.

Поскольку экотропу прокладывают среди разновозрастных деревьев, она получила название «Лесной променад». Общая протяженность настила составит около 1,1 тысячи метров. Ее частью станут 22 кармана, в которых разместят все необходимое для комфортного отдыха. В частности, в одном из карманов смонтируют арочный шатер площадью 400 квадратных метров, а перед ним установят лавочки. В другом кармане появятся амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримерка. В одном из карманов также создадут ротонду в классическом стиле и повесят качели, чтобы передать дух старинной усадьбы и показать историю этого места. Около ротонды появятся лавочки. В остальных 19 карманах, которые обустроят в живописных местах, тоже установят скамейки и урны. Все площадки будут находиться в глубине, чтобы не мешать тем, кто прогуливается по тропе, и тем, кто, сидя в парке, любуется природой, читает книги или работает с компьютером.

Для безопасности отдыхающих экологическую тропу оборудуют перилами. Освещать ее будут декоративные парковые торшеры. Они разработаны специально для парков, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих и не тревожить животных, обитающих на этой территории.