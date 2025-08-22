Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 22 августа

12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни 00:34Ушел из жизни знаковый поэт целого поколения – работы творца будут жить вечно 22:26"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки 21:04Почему мы тревожимся и испытываем страх без причины? Еще Сенека дал четкий ответ на этот вопрос 20:147 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день 19:09Ушел из жизни титан спортивной медицины: прощание с легендарным врачом, видевшим эпоху
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки

Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки
101

Ребята смогут не только выбрать новое любимое место для игр, но и проверить свою внимательность, отвечая на вопросы викторины.

Москва стремится разнообразить досуг самых маленьких горожан. В рамках проекта «Лето в Москве» в течение сезона проводятся сотни мероприятий для детей по всему городу, программа благоустройства включает в себя обновление детских площадок во дворах. А в городских парках оборудуются необычные игровые площадки, где можно весело и активно провести время, создавая собственный игровой сюжет.

Узнать, где находятся самые интересные площадки, поможет специальный опрос на платформе «Активный гражданин – детям». Пользователи в возрасте от шести до 14 лет смогут оценить семь игровых зон, а затем выбрать из них три наиболее понравившиеся.

Например, в парке «Ходынское поле» можно посетить площадку «Авиатор», где установлен прототип самолета Ил-18. Игровой комплекс, повторяющий облик настоящего аэроплана, оснащен лесенками, горками и интерактивными элементами. Еще здесь есть искусственные холмы со встроенными мини-батутами, которые дарят ощущение полета. Дополняют атмосферу приключений запутанные тоннели, разнообразные качели и оптический аттракцион «Зеркальный лабиринт».

В саду имени Н.Э. Баумана разместился детский городок. Там можно полазить по небольшому скалодрому, покататься на различных качелях, скатиться с горки прямо из «волшебного дерева» и почувствовать себя супергероем, пробежавшись по разноцветному пандусу. Для ребят младшего возраста есть качели и песочница.

Площадка «Салют» в Парке Горького объединила девять разных пространств для игр, творчества и исследований. Здесь легко провести целый день. Начать можно с захватывающего скалодрома-горки и экспериментов с песком и водой, где дети узнают принцип работы винта Архимеда. Затем стоит заглянуть на музыкальную площадку, где мелодии создаются прыжками, а интересно завершить день позволит впечатляющий комплекс из 29 разнообразных качелей.

Узнать больше об этих и других площадках, почитать их описание и посмотреть фотографии можно на странице опроса в разделе «Подробнее».

Затем юные горожане также могут принять участие в викторине, посвященной этим и другим удивительным игровым пространствам столицы. За правильные ответы в викторине и участие в опросе ребятам начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Они смогут использовать их для получения товаров и услуг, представленных на платформе в разделе «Призы» или на витрине сайта ag-vmeste.ru в категории «Активный гражданин — детям».

Шоу-бизнес в Telegram

22 августа 2025, 10:15
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове

Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове
Опытные собаки-спасатели продемонстрируют зрителям свои умения. В Москве проходит цикл мероприятий для горожан и их питомцев.

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий
Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты и выставки, поучаствовать в автопробеге и флешмобе, сняться в клипе и посмотреть кино. В честь Дня Государственного флага России 22 и 23 августа на площадках проекта «Лето в Москве» и центральных улицах города, в музеях, парках, на ВДНХ и в офисах «Мои документы» пройдут многочисленные праздничные мероприятия.

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном
Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе жилые дома и социальные учреждения. До конца лета осталось менее двух недель, а это значит, что пора готовиться к осеннему похолоданию.

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО
Жители района отправляют военнослужащим подарки, в том числе сделанные своими руками. Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, желающих оказать посильную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий.

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре
Чтение вслух, театрализованные представления, презентации книжных новинок и другие мероприятия доступны всем желающим. В эти дни Сретенский бульвар благодаря проекту «Лето в Москве» стал настоящей литературно-музыкальной гостиной.

Выбор читателей

21/08ЧтвНе употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 21/08ЧтвСерьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 21/08ЧтвНевосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 22/08ПтнСкоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 20/08СрдНе стало одного из ярчайших артистов современности: мир культуры понес великую потерю 21/08ЧтвОтказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы