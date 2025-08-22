Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки

Ребята смогут не только выбрать новое любимое место для игр, но и проверить свою внимательность, отвечая на вопросы викторины.

Москва стремится разнообразить досуг самых маленьких горожан. В рамках проекта «Лето в Москве» в течение сезона проводятся сотни мероприятий для детей по всему городу, программа благоустройства включает в себя обновление детских площадок во дворах. А в городских парках оборудуются необычные игровые площадки, где можно весело и активно провести время, создавая собственный игровой сюжет.

Узнать, где находятся самые интересные площадки, поможет специальный опрос на платформе «Активный гражданин – детям». Пользователи в возрасте от шести до 14 лет смогут оценить семь игровых зон, а затем выбрать из них три наиболее понравившиеся.

Например, в парке «Ходынское поле» можно посетить площадку «Авиатор», где установлен прототип самолета Ил-18. Игровой комплекс, повторяющий облик настоящего аэроплана, оснащен лесенками, горками и интерактивными элементами. Еще здесь есть искусственные холмы со встроенными мини-батутами, которые дарят ощущение полета. Дополняют атмосферу приключений запутанные тоннели, разнообразные качели и оптический аттракцион «Зеркальный лабиринт».

В саду имени Н.Э. Баумана разместился детский городок. Там можно полазить по небольшому скалодрому, покататься на различных качелях, скатиться с горки прямо из «волшебного дерева» и почувствовать себя супергероем, пробежавшись по разноцветному пандусу. Для ребят младшего возраста есть качели и песочница.

Площадка «Салют» в Парке Горького объединила девять разных пространств для игр, творчества и исследований. Здесь легко провести целый день. Начать можно с захватывающего скалодрома-горки и экспериментов с песком и водой, где дети узнают принцип работы винта Архимеда. Затем стоит заглянуть на музыкальную площадку, где мелодии создаются прыжками, а интересно завершить день позволит впечатляющий комплекс из 29 разнообразных качелей.

Узнать больше об этих и других площадках, почитать их описание и посмотреть фотографии можно на странице опроса в разделе «Подробнее».

Затем юные горожане также могут принять участие в викторине, посвященной этим и другим удивительным игровым пространствам столицы. За правильные ответы в викторине и участие в опросе ребятам начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Они смогут использовать их для получения товаров и услуг, представленных на платформе в разделе «Призы» или на витрине сайта ag-vmeste.ru в категории «Активный гражданин — детям».