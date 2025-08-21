Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО

Жители района отправляют военнослужащим подарки, в том числе сделанные своими руками.

Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, желающих оказать посильную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий. В рамках проекта «Москва помогает» многие отправляют на линию фронта сладости, орехи, средства личной гигиены, а также собственноручно изготовленные предметы одежды, маскировки и быта.

Так, в «Центре поддержки многодетных семей «Мельница» с февраля 2022 года собирают посылки с продуктами питания, плетут маскировочные сети, делают балаклавы, шапки и белье, вяжут теплые вещи и пр. В этой работе принимают активное участие многодетные мамы района Бирюлево Восточное в Южном административном округе.

Вообще, инициаторами открытия первого в районе пункта сбора помощи участникам СВО и жителям граничащих с фронтом территорий, вынужденных временно переселяться ради безопасности, выступили именно многодетные семьи. В 2022 году они разместили объявление, принимали и упаковывали вещи от неравнодушных жителей. Затем активисты организовали швейный цех, где в свободное время трудятся многодетные семьи, горожане старшего возраста и студенты. Направление по пошиву одежды для военнослужащих возглавила Наталья Богатова, мама восьмерых детей, профессиональная швея и руководительница ремонтной мастерской. Она сама вызвалась изготавливать необходимые для бойцов вещи, предоставила помещение и оборудование. Сейчас в швейном цехе собираются женщины-добровольцы, вдохновленные примером Натальи: они делают для участников СВО антимоскитные сетки, нижнее белье, шапки, шерстяные носки, рукавицы, перчатки, манишки и куртки. За все время они изготовили своими руками уже более 10 тысяч изделий.

«Волонтеры создают и передают нужные людям вещи от чистого сердца. Мы открыли группу помощи бойцам в социальной сети, где регулярно рассказываем о наших успехах и запросах, которые поступают. Размещаем информацию о том, сколько вещей удалось собрать и отправить нуждающимся, выкладываем видео, как наши дети пишут бойцам письма, а малыши делают трогательные рисунки. Делимся опытом, как шьем, вяжем, мастерим обереги, плетем маскировочные сети, изготавливаем подушки для госпиталей», – рассказала руководитель Центра поддержки многодетных семей Мария Беспалова.