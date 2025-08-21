Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 21 августа

09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 18:02В Республике Беларусь запущен проект по экологическому мониторингу поверхностных вод 17:02Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт 16:31Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов 15:43Завершился Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" 15:35Ученые научились читать мысли с высокой точностью 15:19Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре 14:27Slash трейдер отзывы: взгляд пользователей и опыт инвесторов 09:22В новые школы столицы можно сходить на экскурсию 09:03Что нужно первокласснику в школу в 2025 – собираем полный список покупок 08:57В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей 17:24В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта 16:52Вспомните этот вкус? 10 забытых продуктов из 90-х, которые мы бы с радостью вернули на полки
Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО
98

Жители района отправляют военнослужащим подарки, в том числе сделанные своими руками.

Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, желающих оказать посильную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий. В рамках проекта «Москва помогает» многие отправляют на линию фронта сладости, орехи, средства личной гигиены, а также собственноручно изготовленные предметы одежды, маскировки и быта.

Так, в «Центре поддержки многодетных семей «Мельница» с февраля 2022 года собирают посылки с продуктами питания, плетут маскировочные сети, делают балаклавы, шапки и белье, вяжут теплые вещи и пр. В этой работе принимают активное участие многодетные мамы района Бирюлево Восточное в Южном административном округе.

Вообще, инициаторами открытия первого в районе пункта сбора помощи участникам СВО и жителям граничащих с фронтом территорий, вынужденных временно переселяться ради безопасности, выступили именно многодетные семьи. В 2022 году они разместили объявление, принимали и упаковывали вещи от неравнодушных жителей. Затем активисты организовали швейный цех, где в свободное время трудятся многодетные семьи, горожане старшего возраста и студенты. Направление по пошиву одежды для военнослужащих возглавила Наталья Богатова, мама восьмерых детей, профессиональная швея и руководительница ремонтной мастерской. Она сама вызвалась изготавливать необходимые для бойцов вещи, предоставила помещение и оборудование. Сейчас в швейном цехе собираются женщины-добровольцы, вдохновленные примером Натальи: они делают для участников СВО антимоскитные сетки, нижнее белье, шапки, шерстяные носки, рукавицы, перчатки, манишки и куртки. За все время они изготовили своими руками уже более 10 тысяч изделий.

«Волонтеры создают и передают нужные людям вещи от чистого сердца. Мы открыли группу помощи бойцам в социальной сети, где регулярно рассказываем о наших успехах и запросах, которые поступают. Размещаем информацию о том, сколько вещей удалось собрать и отправить нуждающимся, выкладываем видео, как наши дети пишут бойцам письма, а малыши делают трогательные рисунки. Делимся опытом, как шьем, вяжем, мастерим обереги, плетем маскировочные сети, изготавливаем подушки для госпиталей», – рассказала руководитель Центра поддержки многодетных семей Мария Беспалова.

21 августа 2025, 09:58
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре

Литературная гостиная проекта "Лето в Москве" открылась на Сретенском бульваре
Чтение вслух, театрализованные представления, презентации книжных новинок и другие мероприятия доступны всем желающим. В эти дни Сретенский бульвар благодаря проекту «Лето в Москве» стал настоящей литературно-музыкальной гостиной.

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию
Увидеть, как выглядят внутри современные образовательные пространства, москвичи смогут в последнюю неделю августа. 1 сентября столичные школы вновь распахнут свои двери для учеников.

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии. Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа.

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта
Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад.

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

