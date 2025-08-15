На Тверской улице в выходной ограничат движение

В центре города проведут плановую замену асфальта.

В ближайшие выходные, с 15 по 18 августа, не будет движения автомобилей на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улице. Это связано с необходимостью провести ремонтно-дорожные работы. Но к утру понедельника ограничения будут сняты.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт дороги начнется в 21:00 15 августа и закончится до 05:00 18 августа. За это время планируется заменить около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по технологии укладки единым ковром, то есть одновременно по всей ширине проезжей части. Чтобы минимизировать неудобства водителей, работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

Дорожное покрытие на данном участке последний раз полностью меняли в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Тверская улица, составляет три года. Фактически, здесь дорожное полотно эксплуатировалось без ремонта четыре года. Но все-таки интенсивное движение в центре столицы привело к образованию колейности. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о проведении ремонта.

В связи с заменой асфальта с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа нельзя будет проехать по участкам следующих улиц:

— Тверской (от Настасьинского переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы);

— 1-й Тверской-Ямской (от Тверской до Лесной);

— Садовой-Триумфальной улицы (выезд на 1-ю Тверскую-Ямскую);

— Чаянова (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы);

— Гашека (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы);

— Юлиуса Фучика (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы).

Также нельзя будет проехать в 1-м и в 2-м Тверских-Ямских переулках (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы), Оружейном переулке (от дома 3, строения 1 в Оружейном переулке до 1-й Тверской-Ямской улицы) и в переулке Александра Невского (от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы).

На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском (от Малой Дмитровки до Тверской улицы), Дегтярном (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской), Старопименовском (от Воротниковского переулка до Тверской улицы), Мамоновском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы), Благовещенском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы) переулках.

Подробная информация – на сайте ЦОДД.