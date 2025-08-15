Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Пятница 15 августа

На Тверской улице в выходной ограничат движение

На Тверской улице в выходной ограничат движение
104

В центре города проведут плановую замену асфальта.

В ближайшие выходные, с 15 по 18 августа, не будет движения автомобилей на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улице. Это связано с необходимостью провести ремонтно-дорожные работы. Но к утру понедельника ограничения будут сняты.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт дороги начнется в 21:00 15 августа и закончится до 05:00 18 августа. За это время планируется заменить около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по технологии укладки единым ковром, то есть одновременно по всей ширине проезжей части. Чтобы минимизировать неудобства водителей, работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

Дорожное покрытие на данном участке последний раз полностью меняли в 2021 году. Согласно нормативам, межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Тверская улица, составляет три года. Фактически, здесь дорожное полотно эксплуатировалось без ремонта четыре года. Но все-таки интенсивное движение в центре столицы привело к образованию колейности. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о проведении ремонта.

В связи с заменой асфальта с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа нельзя будет проехать по участкам следующих улиц:

— Тверской (от Настасьинского переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы);

— 1-й Тверской-Ямской (от Тверской до Лесной);

— Садовой-Триумфальной улицы (выезд на 1-ю Тверскую-Ямскую);

— Чаянова (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы);

— Гашека (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы);

— Юлиуса Фучика (от 1-й Тверской-Ямской до 1-й Брестской улицы).

Также нельзя будет проехать в 1-м и в 2-м Тверских-Ямских переулках (от 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы), Оружейном переулке (от дома 3, строения 1 в Оружейном переулке до 1-й Тверской-Ямской улицы) и в переулке Александра Невского (от улицы 2-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской улицы).

На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском (от Малой Дмитровки до Тверской улицы), Дегтярном (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской), Старопименовском (от Воротниковского переулка до Тверской улицы), Мамоновском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы), Благовещенском (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы) переулках.

Подробная информация – на сайте ЦОДД.

15 августа 2025, 09:46
Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Новая набережная в районе Нагатинский Затон получила название «Царская».

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце
Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. В следующую субботу, 23 августа 2025 года, в столице пройдет уникальное событие – первый Московский транспортный электрофестиваль.

Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается

Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается
Пассажиры и прохожие смогут отдыхать на лавочках возле станции и пользоваться новыми пешеходными маршрутами. Работы по благоустройству территории возле будущей станции «Вавиловская» Троицкой линии метро ведутся параллельно с возведением самой станции и уже вышли на завершающий этап.

Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа

Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа
В программе – мероприятия как для детей, так и для взрослых. Провести выходные интересно, активно и с пользой приглашают москвичей и туристов парки, подведомственные столичному Департаменту культуры.

Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар
В открывшемся после ремонта дворце ежедневно регистрируется создание 25 семей. Таганский дворец бракосочетания в Москве открылся после ремонта в начале июня 2025 года и уже принял более тысячи пар молодоженов.

