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На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры

На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры
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Околоводных млекопитающих можно встретить в разных районах города.

Природные территории столицы поражают своим биоразнообразием. Многие звери, птицы и насекомые наладили привычный образ жизни в условиях мегаполиса. В частности, на пространстве около воды обосновались не только утки и чайки, но и различные околоводные млекопитающие. Их можно встретить в разных районах города, в частности на территории природно-исторических парков «Покровское-Стрешнево» и «Москворецкий», в заказнике «Долина реки Сетунь», в поймах рек и вблизи прудов.

Одной из самых заметных обитательниц столичных водоемов является ондатра. Это животное было завезено в Россию из Северной Америки сравнительно недавно – в XX веке, но оно вполне вписалось здесь в окружающую среду. Ондатры предпочитают медленно текущие реки, пруды и каналы с густой прибрежной растительностью. С приходом тепла они строят и ремонтируют свои жилища – хатки из рогоза и ила, зачастую с несколькими подводными входами, либо делают норы в крутых берегах. Ондатры питаются преимущественно растительной пищей. Чаще всего их можно заметить в утренние и вечерние часы за кормежкой или плаванием.

Еще один травоядный покоритель столичных водоемов – бобр. Он отличается мощными резцами, а также характерным плоским хвостом, которым шлепает по воде, подавая сигнал об опасности. Бобры славятся своей способностью трансформировать окружающую среду: они строят плотины и создают запруды, регулируя уровень воды в водоеме, что способствует формированию уникальных экосистем.

Вдоль берегов и в других местах с высокой влажностью и густой растительностью можно также встретить кутору. Эти представители семейства землеройковых плавают и ныряют не хуже бобра благодаря своему строению хвоста и лап с жесткой щетиной. В воде кутора охотится на беспозвоночных, личинок насекомых, мелких ракообразных и даже мальков рыб. Днем она обычно отсиживается в укрытиях, а на поиски пищи отправляется преимущественно в сумерках и ночью.

На околоводных пространствах города обитает и полевка-экономка. Она выбирает местность с густой прибрежной растительностью и отличается неутомимой хозяйственностью и предусмотрительностью: летом строит потайные ходы и норы, собирает семена, зерна, побеги растений и складывает их в специальные кладовые. Полевка-экономка активна в сумерки и ночное время, предпочитает держаться в густой траве и избегает открытых пространств.

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1 июля 2025, 09:50
Фото: mos.ru
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