Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы

Цикл историй посвящен памятникам столицы, которые не только пережили войну, но были ее участниками.

Департамент культурного наследия города Москвы продолжает серию аудиоподкастов «Голоса московских зданий». Новый цикл из шести аудиосюжетов посвящен памятникам-героям – историческим зданиям столицы, которые были не просто свидетелями страшных событий Великой Отечественной войны, но и их непосредственными участниками.

Так, история «Чудеса маскировки. Как артисты и художники театра обманывали врага в годы войны» повествует о Центральном академическом театре Российской армии на Суворовской площади. Театр был построен в 1940 году по проекту архитектора Каро Алабяна. Здание, выполненное в форме пятиконечной звезды, привлекало внимание авианалетчиков и нуждалось в маскировке. Для этого театральные художники разработали специальные визуальные приемы, скрывавшие его очертания от вражеской авиации.

Станция метро «Новокузнецкая» также являлась важным объектом в годы войны. Во время налетов она служила бомбоубежищем для жителей Замоскворечья. И хотя ее проект был разработан архитекторами Надеждой Быковой и Иваном Тарановым еще до наступления боевых действий, после начала войны оформление станции было пересмотрено: в декоре появились элементы, посвященные фронтовой тематике. Станция стала одним из первых мемориальных архитектурных комплексов, увековечивших подвиг защитников Родины.

Слушатели подкаста «Искусство в укрытии. Как ангелы-хранители смогли спрятать национальное достояние от бомб» узнают о судьбе здания Государственной Третьяковской галереи в годы Великой Отечественной войны. Здание с фасадом в неорусском стиле, созданным по проекту Виктора Васнецова, стало символом стойкости советского музейного сообщества. В выпуске рассказывается, как в условиях постоянной угрозы бомбардировок сотрудники галереи обеспечивали сохранность коллекции и спасали произведения русской живописи.

Цикл аудиоподкастов «Голоса московских зданий» стартовал в прошлом году. По мере выхода все материалы размещаются на специальной платформе, откуда автоматически распространяются на крупные стриминговые сервисы.