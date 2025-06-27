Узнать о судьбе исторических зданий в годы войны поможет проект Мосгорнаследия к 80-летию Победы

Департамент культурного наследия города Москвы продолжает серию аудиоподкастов «Голоса московских зданий». Новый цикл из шести аудиосюжетов посвящен памятникам-героям – историческим зданиям столицы, которые были не просто свидетелями страшных событий Великой Отечественной войны, но и их непосредственными участниками.
Так, история «Чудеса маскировки. Как артисты и художники театра обманывали врага в годы войны» повествует о Центральном академическом театре Российской армии на Суворовской площади. Театр был построен в 1940 году по проекту архитектора Каро Алабяна. Здание, выполненное в форме пятиконечной звезды, привлекало внимание авианалетчиков и нуждалось в маскировке. Для этого театральные художники разработали специальные визуальные приемы, скрывавшие его очертания от вражеской авиации.
Станция метро «Новокузнецкая» также являлась важным объектом в годы войны. Во время налетов она служила бомбоубежищем для жителей Замоскворечья. И хотя ее проект был разработан архитекторами Надеждой Быковой и Иваном Тарановым еще до наступления боевых действий, после начала войны оформление станции было пересмотрено: в декоре появились элементы, посвященные фронтовой тематике. Станция стала одним из первых мемориальных архитектурных комплексов, увековечивших подвиг защитников Родины.
Слушатели подкаста «Искусство в укрытии. Как ангелы-хранители смогли спрятать национальное достояние от бомб» узнают о судьбе здания Государственной Третьяковской галереи в годы Великой Отечественной войны. Здание с фасадом в неорусском стиле, созданным по проекту Виктора Васнецова, стало символом стойкости советского музейного сообщества. В выпуске рассказывается, как в условиях постоянной угрозы бомбардировок сотрудники галереи обеспечивали сохранность коллекции и спасали произведения русской живописи.
Цикл аудиоподкастов «Голоса московских зданий» стартовал в прошлом году. По мере выхода все материалы размещаются на специальной платформе, откуда автоматически распространяются на крупные стриминговые сервисы.