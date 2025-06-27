Новая конечная станция для электробусов открылась в районе Солнцево

Транспорт стал ближе к пассажирам, а водителям созданы более комфортные условия для труда и отдыха.

Возле станции метро «Говорово» в районе Солнцево Западного административного округа Москвы открылась новая конечная станция для автобусов и электробусов. По оценке специалистов, она повысит эффективность работы маршрутов пассажирского наземного транспорта в близлежащих районах, что положительно скажется на качестве транспортного обслуживания москвичей и гостей столицы.

На новой конечной станции установили две ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. В помещении, предназначенном для водителей, обустроили раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, места для отдыха во время перерывов на обед, медпункты, душевые и санузлы. Здание также оснастили системами видеонаблюдения и безопасности. На огороженной разворотной площадке у водителей достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию, не создавая заторов на проезжей части.

Москва активно развивает инфраструктуру для эффективной работы наземного городского транспорта, в том числе в городе строят новые и модернизируют действующие конечные станции. Сегодня в столице действует уже более 160 конечных станций, из которых 34 оснащены инфраструктурой для электробусов. Это улучшило условия труда водителей и положительно повлияло на работу маршрутов, поскольку благодаря им автобусы и электробусы начинают движение по маршруту сразу в нужном районе, то есть ближе к пассажирам. Таким образом уменьшается время ожидания транспорты, снижается риск сбоя в расписании. Важно также, что водителям не нужно тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку, а ведь от их самочувствия и настроения напрямую зависит безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что столичный парк пополнят в этом году около 650 новых электробусов. Они заменят автобусы на десятках маршрутов столицы. Электробусы отвечают самым строгим в мире стандартам обслуживания пассажиров, а также ощутимо снижают негативное влияние транспорта на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Благодаря этому с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу, а выбросов загрязняющих веществ стало меньше на 930 тонн.