Трудолюбивые муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы

Эти маленькие насекомые занимают значительное место в природном сообществе.

Муравьи играют важную роль в поддержании экологического баланса Москвы. В городе обитают представители разных видов этих насекомых. Об этом рассказали биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Муравьи относятся к отряду перепончатокрылых насекомых. Они живут не обособленно, а в коллективе, образуя большие семьи, которые состоят из каст репродуктивных (самки, самцы) и рабочих особей. Роль муравьев в природном сообществе сложно переоценить. Они распространяют семена, улучшают качество почвы: копая ходы, рыхлят ее и обогащают кислородом. Также гнезда муравьев служат прибежищем жукам-ломехузам, жукам-перистокрылкам, чернотелкам и многим другим.

На зеленых территориях Москвы обитает множество видов муравьев, в том числе довольно редкие. Например, в столице можно встретить такие виды, как черный садовый и желтый земляной муравьи, луговую мирмику и европейского муравья-древоточца. В Красную книгу Москвы занесены обыкновенный тонкоголовый муравей и группа видов рыжих лесных муравьев. Еще шесть видов встречаются в приложении к Красной книге Москвы, в так называемом надзорном списке.

Рыжие лесные муравьи занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это средние по размеру насекомые, обитающие в крупных, хорошо заметных муравейниках. Живут семьями, предпочитая территории с хвойной растительностью. Рыжие лесные муравьи обеспечивают сохранность насаждений от хвое– и листогрызущих вредителей, например ложногусениц пилильщиков. Этот вид муравьев является индикатором малонарушенных хвойных и смешанных лесов с естественной структурой растительного покрова.

Обыкновенные тонкоголовые муравьи тоже отмечены в Красной книге Москвы под первой категорией редкости. Они обитают в хвойных и смешанных лесах, предпочитая открытые опушки и поляны. Живут эти муравьи большими семьями и выделяются сложной социальной структурой. Этот вид играет важную роль в регуляции численности растительноядных насекомых. В отличие от рыжих лесных муравьев, обыкновенные тонкоголовые муравьи строят купол муравейника не из хвои и веточек, а из фрагментов травянистых растений, например стеблей и листьев злаков и осоки.