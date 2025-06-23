Ремонт Ленинградского вокзала вышел на самый масштабный этап

Специалисты начали демонтаж кровли исторического здания.

В Москве продолжаются плановые работы по капитальному ремонту Ленинградского вокзала. Специалисты уделяют внимание не только внешнему виду здания, но и всем его инженерным узлам и оснащению. В настоящее время строители приступили к одному из самых сложных и масштабных этапов работы над данным проектом – обновлению кровли.

Кровля – это ключевой элемент здания. От ее состояния зависит не только защита от осадков, но и безопасность пассажиров, находящихся в помещении вокзала. После капитального ремонта будет служить еще десятилетия. Сейчас строители начали демонтаж старой крыши. Для этого задействовано три крана большой грузоподъемности, два из которых автомобильные. Один будет работать с кровлей над исторической частью вокзала, а второй установит башенный кран. Еще один кран – башенный, он более мощный. С помощью него предстоит обновить кровлю над основными залами.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала снимут изношенные и непригодные плиты. Потом проверят и укрепят несущие металлоконструкции кровли. Далее проведут антикоррозийные работы, проложат гидро– и теплоизоляцию, а также установят новые облегченные конструкции кровли. Всего предстоит заменить свыше тысячи квадратных метров железобетонных плит и перекрытий на высоте более 20 метров. Учитывая, что каждая плита весит около трех с половиной тонн, работа предстоит очень тяжелая и ответственная.

Ремонт здания Ленинградского вокзала, построенного в 1849 году, начался по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в августе прошлого года. Старейший железнодорожный узел города интегрируют в систему столичного транспорта. В ходе работ историческую часть здания вокзала сохранят и отреставрируют. Ключевые изменения коснутся внутреннего пространства – вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров. За счет отказа от части избыточных торговых точек существенно увеличится пространство для пассажиров и встречающих.

Кроме того, после модернизации снова будет действовать выход из здания вокзала через подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт более 30 лет – с 1990-х годов, и новый переход на цокольном этаже к станциям «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий метро. Завершение ремонтных работ на Ленинградском вокзале запланировано на конец 2025 – начало 2026 года.