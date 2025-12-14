Манул Бабник из центра воспроизводства редких видов животных набрал форму: как редкий хищник готовится к зиме

Активность зверя снизилась до весны.

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка произошло знаковое событие: манул по кличке Бабник завершил сезонную зажировку – он достиг пиковой массы в 6,5 килограмма и теперь полностью готов к зиме. Этот результат — свидетельство грамотного ухода и естественной подготовки хищника к холодам.

История Бабника началась в 2015 году в Новосибирском зоопарке. Спустя два года юного манула перевезли в подмосковный филиал Московского зоопарка – центр воспроизводства редких видов животных, где для него создали идеальные условия — просторный вольер площадью 500 квадратных метров, имитирующий естественную среду обитания. Здесь, вдали от городской суеты, зверь может вести привычный образ жизни, сохраняя природные инстинкты.

Процесс зажировки — важнейший этап в годовом цикле манула. Еще в конце августа Бабник весил 4,5 килограмма, но с наступлением холодов его аппетит резко возрос. Зоологи отмечали: хищник с энтузиазмом реагировал на каждое кормление, активно исследуя территорию в поисках пищи. По мере выпадения снега активность постепенно снижалась — так природа готовит манулов к зимнему периоду минимальной подвижности.

Сегодня рацион Бабника строго контролируется специалистами. Ежедневно он получает около 400 граммов корма — преимущественно крыс и перепелок. Учитывая почтенный возраст животного, зоологи особенно внимательно следят за балансом питания. Медленный метаболизм зрелого манула требует особого подхода: для поддержания здоровья введены разгрузочные дни — два «голодных» дня в неделю стали неотъемлемой частью режима.

Чтобы сохранить охотничий азарт и не допустить привыкания к однообразному питанию, сотрудники центра применяют хитрость: пищу прячут в разных уголках вольера. Это побуждает Бабника к поиску, стимулируя естественное поведение и поддерживая мышечный тонус.

С приходом морозов изменился и распорядок дня манула. Если летом он активно исследовал территорию, то теперь предпочитает подолгу находиться во внутреннем вольере. В преддверии сильных холодов его жилище утеплят сеном — это создаст дополнительный комфорт. В таком укрытии Бабник проведет большую часть зимы, лишь изредка выходя на короткие прогулки. Весной ситуация кардинально изменится: с пробуждением природы манул вновь начнет бодро исследовать территорию. Его внимание переключится на поиск добычи — в этот период зоологи усилят наблюдение, чтобы обеспечить плавный переход к весеннему режиму питания и активности.