Кто борется за победу в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага"

Москвичи всех возрастов сразились в популярной игре.

В Москве проходит масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", который собирает жителей и гостей города самых разных возрастов. Одним из особенных событий мероприятия является чемпионат по популярной игре "Камень, ножницы, бумага". Этот увлекательный турнир привлек внимание москвичей всех поколений – от шестилетних детей до восьмидесятилетних ветеранов.

Самым старшим участником состязания стал активный пенсионер, состоящий в проекте "Московское долголетие". Этот 80-летний мужчина с азартом включился в игру, доказав, что возраст – не помеха для активной жизненной позиции. Юные москвичи, преимущественно школьники, также с большим интересом приняли участие в чемпионате. Они составляли около 70% от общего числа игроков, приходя на площадки в дневное и вечернее время после городских лагерей.

Взрослые чаще всего посещали турнир в обеденные перерывы, если их рабочее место находилось недалеко от площадок, а также вечерами после работы. Среди финалистов на всех площадках больше всего было подростков 11-12 лет, которые продемонстрировали высокий уровень игры. Юные участники, претендующие на денежные призы, должны были приходить на финал вместе с родителями.

Самые впечатляющие результаты показали игроки, соревновавшиеся на площадках в разных округах Москвы. Особенно активно турнир прошел в сквере у культурного центра "Онежский" в Северном административном округе, где приняло участие наибольшее число игроков. Организаторы отметили, что в последние недели наблюдался значительный рост активности на окружных площадках.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продолжался вплоть до 8 сентября, объединяя москвичей самых разных возрастов и интересов. Помимо чемпионата по "Камень, ножницы, бумага", в рамках мероприятия проходили концерты, кинопоказы, театральные постановки, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, экскурсии, выставки и другие развлекательные и познавательные активности. Таким образом, фестиваль предоставил жителям и гостям столицы широкие возможности для активного и разнообразного досуга.