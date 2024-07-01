На Никитском бульваре художники организуют красочный флешмоб

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Гости вместе с художниками смогут расписать бульвар.

Флешмоб проведут участники выставки на Никитском бульваре. Мероприятие состоится в рамках реализации фестивальной программы проекта «Лето в Москве. Все на улицу!». 4 июля в 14.00 каждый желающий сможет принять участие в красочном событии. Гостям предложат расписать бульвар пастелью.

Вместе со всеми во флешмобе примут участие и гости столицы, и жители Москвы. Среди участников будут также известные художники и иллюстраторы.

Никитский бульвар, по мнению организаторов флешмоба, является идеальным место для смелых экспериментов с пастелью. Для нее характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя. При работе не требуются кисти, разбавители, палитра. Нужные оттенки мастер сможет подобрать непосредственно на холсте, накладывая один цвет рядом с другим или смешав их. Кроме того, важно создавать рисунок на время, чтобы очень быстро вернуть бульвару первозданный вид.

Сама же выставка на Никитском бульваре будет работать до 8 сентября. Увидеть выставочные образцы могут все желающие на безвозмездной основе. Предварительная регистрация также не потребуется. Свои работы на выставке представляют свыше 2,5 тысячи известных и начинающих художников.

На этой же площадке работает художественный маркет. Отметим, что для живописцев площадка была представлена бесплатно. Каждый, кто готов организовать интересное и увлекательное мероприятие, в рамках фестивальной программы «Лето в Москве. Все на улицу!», может воспользоваться десятками аналогичных предложений. Мэрия столицы предоставляет спортивные площадки для проведения игр, территории для флешмобов или мастер-классов.

Напомним, что в 2024 году начался новый городской проект «Лето в Москве». Он объединил все форматы летних активностей в столице, а также традиционные фестивали, развлекательные мероприятия и другие виды отдыха. Среди них — фестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «Весь этот джаз», «Вкусы России», музыкальный фестиваль «Зарядье», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, благотворительный «Город неравнодушных», фестиваль «День молодежи» и другие мероприятия.