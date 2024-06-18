В Москве в 1-м Колобовском переулке открывается новая галерея "На Трубной"

Выставочное пространство будет популяризировать современное российское искусство разных жанров.

18 июня состоится долгожданное открытие новой галерей «На трубной». Учреждение культуры находится по адресу: Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 16, строение 1. Площадка станет 24-1 галереей объединения «выставочные залы Москвы».

Здание, в котором расположено выставочное пространство, помогали приводить в порядок волонтеры. Они демонтировали старые стены, обшивку потолка и напольное покрытие. С объекта вывезено более 20 контейнеров строительного мусора. В помещениях были решены все вопросы с инженерными коммуникациями, заменена электрическая проводка. Налажена система пожарной сигнализации.

«Город поддерживает творческих людей в реализации их идей и замыслов. Открытие 24-й галереи объединения “Выставочные залы Москвы” станет знаковым для молодых художников. Тут они смогут обсуждать свои проекты и работать над ними, а также совершенствовать навыки в рамках обучения в Академии креативных компетенций, основанной на базе объединения», — рассказали в столичном департаменте культуры.

Выпускники и сотрудники профильных вузов и других учреждений культуры смогут повысить профессиональную квалификацию, участвуя в мероприятиях галереи.

Первой в экспозиционной деятельности галереи станет выставка под названием «Будущее. Свершенное. Длящееся». Гости смогут увидеть работы художников – выпускников Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Первая выставка галереи «На Трубной» покажет разнообразие творческих техник, которые изучают в вузе.

Объединение «Выставочные залы Москвы» — единственная в России сеть выставочных площадок, работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. В ее состав входит уже 24 галереи в девяти округах столицы. Главная миссия объединения заключается в формировании доступных для населения площадок, на которых можно познакомиться с современным творчеством. Все желающие имеют возможность принимать участие в мастер-классах, воркшопах и спектаклях.