Московские парки подготовили программу в честь празднования Пасхи

Для гостей и жителей столицы появится возможность принять участие в мастер-классах, посетить лекции и концерты.

Разнообразную праздничную программу подготовили к Пасхе парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы. Гости смогут стать участниками квестов, спортивных игр. Пройдут концерты, спектакли, мастер-классы. Посетителей ждут специальные фотозоны, оформленные в тематике праздника.

Выступления звонарей смогут увидеть все, кто посетит парк «Кузьминки». На данной локации также пройдут мастер-классы по росписи и созданию ароматницы. Запланированы занятия по гончарному мастерству и кузнечному делу.

Желающих принять участие в мастер-классе по вышивке ждут в Московской усадьбе Деда Мороза. Для гостей также подготовлено занятие по изготовлению пасхальной игрушки. Завершением праздника станет концерт. На площадке выступят вокальные ансамбли.

Любителей активных видов спорта приглашают в парк прудов «Радуга». На данной локации запланировано проведение футбольных матчей между любителями.

В парке искусств «Музеон» и в партерной части Парка Горького состоится чтение пасхальных стихов. Гости смогут увидеть небольшие театральные постановки и услышать песнопения хора Сретенского монастыря.

Тех, кто предпочитает здоровый образ жизни, ждут занятия по йоге и танцам. Если же из-за погодных условий провести мероприятие на свежем воздухе не получится, то тренировки пройдут внутри павильона.

Гостей парка «Красная Пресня» научат лепить из соленого теста. Взрослые и дети своими руками создадут кроликов и цыплят. Позже на этой же площадке пройдет выступление звонарей.

Парк Олимпийской Деревни представит посетителям огромные пасхальные яйца. Каждый сможет принять участие в их росписи и сфотографироваться рядом. Малыши получат возможность научиться росписи деревянных игрушек.

В парке «Ходынское поле» выступят фольклорные ансамбли, для детей организуют спектакль в кукольном театре, а звонари дадут мастер-класс. Гости Гончаровского парка приглашены на мастер-класс по изготовлению пасхальных гирлянд и других символов светлого праздника.